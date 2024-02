СГБ Грузии: планировалась перевозка взрывных устройств из Украины в Россию через Грузию

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 5 февраля, что в результате оперативно-розыскных и следственных действий изъято несколько единиц специальных взрывных устройств и большое количество взрывчатых веществ.

На проведенном сегодня специальном брифинге руководитель Контртеррористического департамента СГБ Бача Мгеладзе заявил, что в результате обыска конкретного транспортного средства были обнаружены два аккумулятора, предназначенных для электромобиля, которые использовались в качестве контейнеров. В них размещались в общей сложности шесть единиц специальных взрывных устройств, которые были отправлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический департамент МВД. По информации СГБ, в МВД установили, что взрывные устройства содержат пластиковую взрывчатку военного производства С-4, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. В контейнеры также были помещены 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей.

«В результате первичного исследования изъятых устройств установлено, что все шесть устройств изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения», – сказал Мгеладзе, – «Использование такого устройства в многолюдных местах может привести к значительному повреждению инфраструктуры и крупным жертвам».

Что известно на данный момент

СГБ заявляет, что указанные взрывные устройства и вещество были ввезены из города Одессы Украины через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января этого года через пункт пропуска Сарпи на автомобиле типа минивэн, принадлежащем гражданину Украины, и его планировалось доставить в РФ, а конкретно в г. Воронеж через КПП «Дариали».

По той же информации, один из контейнеров, в которых были размещены три взрывных устройства, пытались вывезти из страны через указанный КПП. А второй контейнер с тремя взрывными устройствами оставили по конкретному адресу в Тбилиси.

По заявлению СГБ, в результате оперативно-розыскных и следственных действий установлено, что к ввозу указанных взрывных устройств в Грузию, их перемещению по всей стране, в транзитной перевозке одного из контейнеров в направлении РФ, и размещении другого в столице Грузии причастны 7 граждан Грузии, 3 гражданина Украины и 2 гражданина Армении. В СГБ сообщили, что процесс организовывал гражданин Украины Андрей Шарашидзе, кандидат в депутаты Киевского района местной Рады Одесской области в 2020 году от партии «Слуга народа», родом из Батуми.

Как заявляет СГБ Грузии, проводятся активные следственные действия по выявлению лиц, причастных к преступной деятельности, изготовлению специальных взрывных устройств, по определению маршрута передвижения, конечного пункта назначения, выявлению объектов нападения и получению доказательств.

СГБ отметила, что до сих пор не знает, для чего предназначался контейнер, оставленный в Тбилиси. «Однако детали указанного дела и реальная ситуация дают основание подозревать, что использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии послужили созданию мнения о том, что вину за террористические акты, которые могли быть осуществлены в Грузии или за ее пределами, возложить на Грузию как в планировании, так и в части осуществления», – заявил Мгеладзе.

Ход расследования

Расследование ведется по части третьей статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Однако, по информации СГБ, квалификация может быть уточнена в процессе следствия и расследование может быть продолжено по статье 323, которая предполагает подготовку террористического акта и предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)