Журналистское расследование выявило российское нападение на американских дипломатов в Тбилиси

31 марта совместное расследование «60 Minutes», «The Insider» и «Der Spiegel» выявило два случая, когда американские дипломаты стали объектом нападения российских шпионов с применением акустического оружия в Тбилиси. Главным подозреваемым по одному из дел является сотрудник «подразделения 29155» российской разведки Альберт Аверьянов, который, возможно, был причастен к нападениям.

В интервью программе «60 минут» жена сотрудника Департамента юстиции Посольства США в Тбилиси рассказала, что 7 октября 2021 года она подверглась нападению дома, а именно в прачечной. Она сказала, что услышала громкий шум, доносившийся в прачечную. «Этот звук просто пронзил мои уши, он дошел слева, как будто через окно, в мое левое ухо», – отметила она.

После нападения у 40-летней женщины появилась головная боль и внезапная рвота, но на этом симптомы не закончились. Помутнение сознания, потеря координации и нарушение вестибулярного аппарата — симптомы, которые беспокоили ее и после этого. Ей пришлось перенести две операции на ушах и в череп вставили металлические пластины.

Альберта Аверьянова опознала сама потерпевшая. Она рассказала, что после нападения проверила камеры и увидела припаркованную перед домом неизвестную машину. Она подошла к автомобилю и увидела перед собой неизвестного мужчину. Позже партнер «60 минут» журналист-расследователь Христо Грозев, возглавляющий расследование The Insider, смог получить фотографию Аверьянова и дополнительные доказательства его причастности к нападению. Показав фото, женщина подтвердила сходство с мужчиной, которого она увидела после нападения.

Что касается дополнительных доказательств, именно Грозев разоблачил «подразделение 29155» российской разведки. Причастность подразделения может быть подтверждена бухгалтерским документом, согласно которому, что один офицер из «подразделения 29155» получил премию за работу над «потенциальным нелетальным акустическим оружием». Имя Альберта Аверьянова фигурирует в проездных документах и ​​телефонных разговорах с другими известными членами отряда. Он также является сыном командира части.

Телефон Аверьянова был отключен в Тбилиси во время нападения на 40-летнюю женщину, и источники сообщают, что есть свидетельства того, что кто-то в Тбилиси в то время вошел в личную электронную почту Аверьянова. Грозев полагает, что это, вероятно, был сам Аверьянов и что он находился в городе.

Случаи, когда американские официальные лица подвергались воздействию микроволнового излучения или акустического ультразвука, документировались уже более десяти лет. Сотрудники Белого дома, офицеры Центрального разведывательного управления, агенты ФБР, военные офицеры, дипломаты и их семьи входят в число тех, кто, как полагают, пострадали от атак. Все они имели ту или иную связь с Россией. Их случаи получили название «гаванский синдром», поскольку первый такой случай был зарегистрирован на Кубе в 2016 году. Власти США воздерживались от возложения ответственности на Россию. В оценке американской разведки, опубликованной в 2023 году, сделан вывод о «маловероятности» того, что ответственность за инциденты несет иностранный противник, хотя в ней признается, что некоторые спецслужбы имеют «низкую» или «умеренную» уверенность к этой оценке. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг причастность России к нападениям.

