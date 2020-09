КСГ: 25% квота для женщин и список, полностью состоящий из женщин, являются конституционными

Конституционный суд Грузии 25 сентября своим постановлением отклонил иск политического центра «Гирчи» и оставил в силе 25-процентную квоту для женщин в пропорциональных партийных списках к парламентским выборам, также поддержал партийные списки, в которых могут быть только женщины.

Истец возражал против внесенных Парламентом Грузии поправок в Избирательный кодекс 2 июля, согласно которым, каждый четвертый кандидат в партийном списке, который будет представлен к парламентским выборам 2024 года, должен быть отличающегося пола.

По утверждению истца, «оспариваемая норма ограничивает не только пассивное избирательное право конкретных лиц, но и право сторонников и партнеров политической партии укомплектовать партийный список в соответствии со своими желаниями, что в конечном итоге ставит под угрозу полноценное функционирование партии», — заявили истцы.

По мнению суда, механизм квотирования женщин соответствует демократическим принципам и не является попыткой навязать какое-либо конкретное мировоззрение или отдать приоритет определенным политическим партиям.

Суд объяснил свои аргументы фактическим составом Парламента и искусственными препятствиями, с которыми сталкиваются женщины, проживающие в Грузии, заявив, что легитимной целью квот было обеспечение гендерного равенства. В этом контексте суд отметил, что Конституция налагает на государство позитивное обязательство принимать особые меры по устранению полового неравенства.

Подчеркнув недостаточную представленность женщин в Парламенте, Конституционный суд отметил, что оспариваемая норма является наиболее эффективным механизмом для достижения цели, поскольку альтернативные, необязательные к выполнению средства оказались менее эффективными.

Суд частично удовлетворил ходатайство истца, заявив, что нормативное содержание, на основании которого «из каждых четырех человек в партийном списке хотя бы одно лицо должно быть другого пола», не должно интерпретироваться, как аргумент в пользу введения квот для мужчин. Посчитав квоты для мужчин неконституционными, суд заявил, что не видит логической причины для ограничения списков избирателей, полностью состоящих из женщин.

Решение суда поддержали шесть из девяти судей. Совершенно иное мнение высказала судья Ева Гоциридзе. Двое судей — Ирине Имерлишвили и Теймураз Тугуши — не согласились только со второй частью резолюционной части, на основании которой нормативное содержание женских квот в действующем законодательстве осталось в силе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)