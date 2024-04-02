Глава МИД Грузии посещает Бразилию

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили с 1 апреля находится с официальным визитом в Бразилии, где уже встретился со своим коллегой Мауро Виейра.

Встреча с министром иностранных дел Бразилии

В ходе встречи с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейра стороны приветствовали визит министра иностранных дел Грузии в Бразилию после многолетней паузы, что «имеет особое значение, учитывая глобальные процессы, происходящие в мире и важную региональную роль двух стран».

По информации МИД Грузии, Дарчиашвили подчеркнул, что партнерство с Бразилией особенно важно для Грузии как в двустороннем, так и в региональном контексте. Министры обсудили путь Грузии к интеграции в ЕС и уделили особое внимание предоставлению Грузии статуса страны-кандидата на членство в члены ЕС.

Министры приветствовали интенсивный политический диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также рассмотрели возможности сотрудничества в различных сферах. Согласно пресс-релизу министерства, в разговоре также была затронута важность Грузии как страны, несущей транзитную функцию, соединяющую Европу и Азию, и позитивная динамика ее экономического развития. Министры заявили, что заинтересованы в развитии регулярных контактов между деловыми кругами и обмене визитами торговых миссий.

Согласно той же информации, было отмечено традиционно активное сотрудничество Грузии со странами Латинской Америки и Карибского бассейна и официальная вовлеченность Тбилиси в различные региональные форматы Южной Америки. Была также подчеркнута активность Грузии в объединении португалоязычных стран, где Грузия является ассоциированным наблюдателем.

I'm excited to be visiting the wonderful country of Brazil, marking the first high-level visit between our countries in a decade!

Along with my colleague Mauro Vieira, I once again highlighted that 🇬🇪 considers 🇧🇷 as a significant partner and friend in the region and welcomed… pic.twitter.com/UgTp9eBZhF — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 1, 2024

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