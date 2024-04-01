Из заключения освобожден гражданин Грузии, незаконно задержанный российскими оккупационными войсками

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 1 апреля, что Алекси Адеишвили, незаконно задержанный в окрестностях села Ахмаджи Ахалгорского муниципалитета, оккупированного российскими оккупационными силами, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

По той же информации, в процессе освобождения Алекси Адеишвили из незаконного заключения активно использовался механизм «горячей линии» при МНЕС. «Этот вопрос был поднят центральными властями Грузии на встречах, проведенных в рамках формата Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ)», – сказали в СГБ, добавив, что «центральная власть вместе с международными партнерами продолжает активно работать для освобождения всех грузин, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях».

По заявлению Службы госбезопасности, ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе.

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