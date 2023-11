Дуня Миятович призывает власти Грузии преодолеть дискриминацию меньшинств

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович опубликовала представленный 14 ноября Комитету министров документ, в котором говорится о контроле за выполнением ряда решений Европейского суда по правам человека по делам «Идентоба и другие». Эта группа решений касается дискриминации и проявлений нетерпимости в отношении ЛГБТИ людей и других меньшинств, а также их права на свободу собраний и выражения мнений.

Комиссар подчеркнула улучшение отношения к ЛГБТИ сообществу, религиозным и другим меньшинствам. Однако она также отметила, что власти не сделали достаточно для устранения основных причин проявления дискриминации.

Комиссар советует властям Грузии выполнить шесть рекомендаций, изложенных в ее отчете, опубликованном после ее визита в Грузию в феврале 2022 года:

Поддерживать политику и практику нулевой нетерпимости ко всем формам дискриминации и подстрекательствам к дискриминации и насилию, как в онлайн, так и в оффлайн пространстве;

Борьба с безнаказанностью за серьезные нарушения прав человека в отношении ЛГБТИ и членов религиозных или других групп меньшинств, в том числе путем принятия уголовных и других санкций, а также ограничений на деятельность отдельных лиц и организаций, включая политические движения и СМИ, которые поддерживают и непосредственно или косвенно участвуют в насильственных действиях против ЛГБТИ или других пострадавших групп или в разжигании ненависти;

Выявлять и эффективно устранять любые модели институциональной культуры в правоохранительных органах или системе уголовного правосудия, которые могут прямо или косвенно способствовать безнаказанности за преступления на почве ненависти против ЛГБТИ людей, религиозных или других меньшинств;

Принять комплексные меры для обеспечения эффективного осуществления права на свободу мирных собраний ЛГБТИ и другими пострадавшими группами, давая им возможность проводить свои публичные и частные мероприятия и демонстрации в безопасной среде и быть защищенными от насилия и угроз насилия;

Предотвращение и борьба с языком ненависти как онлайн, так и офлайн, в том числе путем устранения наиболее серьезных случаев языка ненависти и подстрекательства к насилию;

Разработка и реализация всеобъемлющей и многоплановой государственной политики по защите прав ЛГБТИ и других пострадавших сообществ, а также борьбе с нетерпимостью и предрассудками в отношении них, в том числе посредством целенаправленных активностей повышения осведомленности.

