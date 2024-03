Еще один уволенный из Минкульта сотрудник выиграл судебный спор

Тбилисский городской суд 26 марта признал незаконным решение Национального агентства по охране культурного наследия при Министерстве культуры об увольнении с работы Нателы Мумладзе. Об этом 27 марта сообщил Центр социальной справедливости, который защищал интересы Мумладзе в суде.

По данным организации, Мумладзе оказалась в числе тех сотрудников, которые были массово уволены в результате реорганизации, объявленной в системе министерства после назначения Теи Цулукиани министром культуры.

«По нашей оценке, настоящая цель указанной реорганизации заключалась не в структурных изменениях и оптимизации, а в избавлении от нежелательных кадров и использовалась для массового увольнения сотрудников», – заявили в Центре социальной справедливости.

Наряду с признанием приказа об увольнении незаконным суд обязал ответчика выплатить сумму компенсации и заработной платы со дня увольнения до исполнения решения.

Ранее, 19 марта, после рассмотрения дела во всех трех инстанциях суда, было исполнено решение Тбилисского городского суда по делу еще одной уволенной сотрудницы – Динары Вачнадзе. По данным Центра социальной справедливости, суд признал увольнение Динары Вачнадзе из Национального музея незаконным и обязал музей выплатить компенсацию и пропущенную зарплату.

Тею Цулукиани после ее назначения на пост министра культуры активно обвиняют в «преследовании» свободного мнения в подведомственных ей учреждениях и увольнении сотрудников по «политическим мотивам».

Подобные обвинения звучали и во время его пребывания на посту министра юстиции. Например, по данным неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» на февраль 2022 года, бюджет потерял 332 172 лари из-за «незаконного увольнения» сотрудников из системы во время пребывания Теа Цулукиани на посту министра юстиции.

