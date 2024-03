COSAC призывает к работе над началом переговоров о вступлении Грузии

Конференция комитетов по европейским делам национальных парламентов Евросоюза (COSAC) в итоговом документе, принятом на 71-м пленарном заседании, состоявшемся в Брюсселе 24-26 марта, выражает поддержку расширению Евросоюза и в соответствии с подходом, основанным на заслугах, призывает к работе над началом переговоров о вступлении Грузии в ЕС.

COSAC призывает страны-кандидаты в члены ЕС «при содействии ЕС активизировать свои усилия по осуществлению реформ, особенно в сфере верховенства закона, в соответствии с Копенгагенскими критериями».

Пленарные заседания COSAC проводятся два раза в год, на которых члены национальных парламентов и Европарламента встречаются для обсуждения текущих проблем ЕС и вопросов, связанных с ролью национальных парламентов в ЕС. COSAC может принимать заключения и документы, которые не являются обязательными для национальных парламентов. Парламенты стран-кандидатов в ЕС также могут участвовать в качестве наблюдателей.

В итоговом документе COSAC «выражает свою поддержку процессу вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии на основе выполнения необходимых условий для процесса расширения в соответствии с пакетом расширения Европейской комиссии до 2023 года».

COSAC в очередной раз заявляет о своей «непоколебимой поддержке» территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также Украины, Молдовы и Армении в пределах признанных на международном уровне их границ.

На пленарном заседании выступила председатель Комитета по вопросам евроинтеграции Парламента Грузии Мака Бочоришвили. «В настоящее время мы работаем над 9 шагами, определенными ЕС, и пытаемся продолжить положительную динамику с точки зрения соответствия внешней политике и политике безопасности ЕС, несмотря на проблемы безопасности, с которыми мы сталкиваемся из-за оккупации регионов Грузии Россией», – заявила Мака Бочоришвили.

По ее словам, странам-кандидатам необходимы эффективные интеграционные механизмы, чтобы ускорить экономическую и политическую интеграцию стран-кандидатов в Евросоюз.

«Необходим индивидуальный подход, но в то же время странам-кандидатам должны быть предоставлены равные возможности. Переговоры о вступлении со всеми странами-кандидатами должны начаться немедленно», – заявила Мака Бочоришвили.

В целом, итоговый документ касается законодательной власти на 2019-2024 годы, стратегической повестки дня на 2024-2029 годы, вопроса стратегической автономии, Украины, Ближнего Востока, гендерной политики и представительства женщин и мужчин в парламенте, будущего демократии и верховенства закона в Европе и доступности информации о процессе принятия решений совета.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)