Инициирование проекта резолюции по Грузии в Евронесте провалилось из-за отсутствия достаточной поддержки

Руководитель грузинской делегации в Парламентской ассамблее Евронест Мака Бочоришвили обвинил членов делегации от оппозиции и украинскую делегацию в том, что они не поддержали проект резолюции об оккупированных территорий Грузии, а также интеграции Молдовы, Украины и Грузия в Евросоюз. Оппозиционные члены делегации отвергли обвинения и назвали антизападную риторику «Грузинской мечты» причиной невозможности собрать десять подписей, необходимых для регистрации резолюции.

Среди прочего, проект резолюции:

подчеркивает «твердую решимость» Грузии, Молдовы и Украины использовать все доступные средства для достижения интеграции в ЕС;

требует, чтобы Россия немедленно прекратила все военные действия в Украине, безоговорочно вывела свои войска, марионеток и военную технику с признанных на международном уровне территорий Украины и воздержалась от дальнейших угроз или нарушений независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

призывает институты ЕС и государства-члены предпринять важные шаги для обеспечения выполнения Россией своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года;

призывает институты ЕС и государства-члены использовать термин «оккупация» в отношении регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, которые незаконно оккупированы и контролируются Россией, в соответствии с решением Европейского суда по правам человека и заключениями Международного уголовного суда.

Парламентская ассамблея Евронест, целью которой является содействие политической ассоциации и дальнейшей экономической интеграции между ЕС и восточноевропейскими партнерами, объединяет депутатов Европейского парламента и стран Восточного партнерства. В состав Парламентской ассамблеи входят 60 членов Европейского парламента и по 10 членов от каждой из стран Восточного партнёрства (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина). В настоящее время участие Беларуси приостановлено. На 11-й сессии Парламентской ассамблеи Евронест, которая прошла в Брюсселе, грузинскую делегацию представляли девять членов, пятеро из них – от «Грузинской мечты» и четверо – от оппозиции.

20 марта Мака Бочоришвили заявила журналистам, что инициированный ею проект резолюции получил поддержку лишь пяти членов грузинской делегации от «Грузинской мечты» и трех представителей делегации Молдовы. Для регистрации проекта постановления требовались еще две подписи. По словам Бочоришвили, оппозиционные члены грузинской делегации и украинская делегация отказались подписывать документ.

В тот же день «Единое национальное движение» опубликовало в Facebook заявление, обвинив Бочоришвили в распространении «дезинформации». По заявлению партии, «Грузинская мечта» пыталась инициировать резолюцию в обход оппозиционных членов грузинской делегации Евронест. По заявлению «Национального движения», европейские коллеги воздержались от подписания из-за антизападных действий и риторики «Грузинской мечты».

Мака Бочоришвили посвятила этому вопросу пространный пост в Facebook, где отметила, что проект резолюции был инициирован после предварительных консультаций с делегациями Молдовы и Украины, поскольку документ касается всех трех стран. По ее словам, утверждение оппозиции о том, что они «не знали», является ложью, поскольку проект был официально отправлен политическим группам. Бочоришвили также отметила, что лично предлагала оппозиционным депутатам подписать документ, а секретариат делегации несколько раз напоминал им о вопросе подписания, хотя «подтверждения от них мы не получили».

«Попытка оппозиции сделать вид, будто я не смогла найти 10 сторонников в таком огромном Европарламенте, — это абсурдное невежество! Инициатива Грузии, Молдовы и Украины нуждалась в подписях этих трех делегаций, а не всего Европейского парламента, что было бы легко, если бы не отказ украинской делегации и грузинской оппозиции поставить подписи», – написала Бочоришвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)