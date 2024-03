Российский суд заочно арестовал гражданина Грузии по делу о взрыве Крымского моста

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александре Инасаридзе по обвинению в совершении «теракта» на Крымском мосту. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. По распространенным сообщениям, Инасаридзе является владельцем автотранспортной компании, чей грузовик перевозил взрывчатку, которая позже взорвалась на мосту. Инасаридзе избрали предварительное заключение на два месяца, которые будут отсчитываться с момента его экстрадиции на территорию России.

Российский суд также заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, который признал причастность Украины к взрыву моста в июле 2023 года.

Мост соединяет территорию России с Крымским полуостровом, оккупированным Россией с 2014 года. Через четыре дня после взрыва Федеральная служба безопасности России объявила об аресте восьми человек, причастных к преступлению. Среди них было пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. По данным России, в преступлении также участвовали двое граждан Грузии Инасаридзе и брокер по имени «Леван».

