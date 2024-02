Грузинского защитника «Азовстали» приговорили к пожизненному заключению в оккупированном Донецке

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило 20 февраля, что 22-летний Мамука Гацерелия, гражданин Грузии и защитник «Азовстали» в Украине, был приговорен к пожизненному заключению в оккупированной Донецкой области по обвинению в «убийстве трех российских солдат». Гацерелия попал в плен в мае 2022 года в Мариуполе.

Гацерелия был признан виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

В декабре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что расследование по делу Гацерелия закрыто и ее дело будет передано в суд. В последующие дни мать Мамуки Кацерелия Дали Чхеидзе рассказала «Голосу Америки», что обратилась за помощью в МИД Грузии и Посольство Украины в Грузии, но они не смогли обеспечить безопасность Гацерелия.

По словам Дали Чхеидзе, Мамука — беженец из оккупированной Абхазии. До вторжения России в Украину он служил в Силах обороны Грузии. В марте 2022 года 20-летний Мамука Гацерелия пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины. Он подписал контракт с Министерством обороны Украины и был официально зачислен стрелком в Иностранный легион добровольцев в Украинской армии.

Российская сторона отказывается обменивать его на российских солдат, захваченных украинской стороной. Основатель партии «Новая Грузия – Гражданская платформа» Лаша Диарови заявил «Голосу Америки», что российская сторона отказывается включать его в программу обмена пленными, поскольку у него есть грузинский паспорт и Россия считает его боевиком-наемником.

Следственный комитет России сообщает, что такая же участь может постигнуть еще двоих грузинских военнослужащих, захваченных российской стороной – Георгия Гоглидзе и Георгия Чубитидзе.

