Глава МИД Грузии говорил об участии эмигрантов в выборах во время выступления в Парламенте

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили 22 марта был заслушан в Парламенте по правилам интерпелляции, во время чего ответил на вопросы, направленные в министерство оппозиционными депутатами. Вопросы касались участия грузинской диаспоры в предстоящих парламентских выборах.

Восемь депутатов задали министру следующие вопросы:

Провело ли Министерство иностранных дел какую-либо информационную кампанию и/или выступило с заявлением о том, что участие граждан Грузии, проживающих нелегально за границей, не поставит под угрозу их правовой статус; Планируется ли проведение подобной кампании и какова позиция министерства по этому вопросу? (Депутаты от оппозиции отмечают, что граждане Грузии, проживающие за рубежом, боятся депортации, если примут участие в выборах).

Планируется ли открытие дополнительных консульств для размещения максимального количества избирательных участков за рубежом, чтобы гражданам не приходилось ездить за тысячи километров для участия в выборах (Депутаты от оппозиции отмечают, что из-за удаленности консульств, которые расположены только в крупных городах, эмигрантам, живущим вдали от них, трудно участвовать в выборах).

Информационные кампании

По словам Ильи Дарчиашвили, «консульским учреждениям приходится интенсивно общаться с нашими соотечественниками об их потребностях, правах и различных консульских услугах. Соответственно, в ходе общения с гражданами, на встречах с диаспорой, в рамках различных мероприятий сотрудники консульства постоянно стараются разъяснить гражданам важность постановки на консульский учет и особо подчеркивают тот факт, что постановка на консульский учет и участие в выборах не связаны с какими-либо нежелательными правовыми последствиями для гражданина». По словам Дарчиашвили, несмотря на эти усилия, «к сожалению, активность в связи регистрацией на учет все еще низкая».

Министр также заявил, что Центральная избирательная комиссия Грузии совместно с Министерством иностранных дел планирует активную информационную кампанию среди граждан Грузии за рубежом о важности регистрации в консульстве и участия в выборах.

Дарчиашвили заявил, что Министерство иностранных дел будет использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности, предоставленные законом, чтобы соотечественники, проживающие за рубежом, могли проголосовать просто и беспрепятственно. Он вспомнил парламентские выборы 2020 года и отметил, что в рамках информационной кампании на сайте МИД был запущен специальная поисковая ячейка, посредством которой граждане получили возможность проверить факт своего присутствия на консульском учете. «В контексте парламентских выборов 2024 года министерство все еще планирует создать подобную возможность для граждан», – сказал Илья Дарчиашвили.

Дополнительные избирательные участки

Что касается открытия консульских учреждений за рубежом, министр иностранных дел заявил, что это «сложный вопрос», поскольку существуют международно установленные правила и положения, в рамках которых осуществляется этот процесс. Ссылаясь на Венскую конвенцию «О консульских сношениях», Дарчиашвили обратил внимание на статью 4 конвенции, согласно которой «консульское учреждение может быть открыто на территории государства пребывания только с согласия этого государства». По словам министра, консультации по этому вопросу могут занять несколько месяцев.

Что касается открытия избирательных участков за рубежом, министр иностранных дел Дарчиашвили отметил, что это обязанность Центральной избирательной комиссии, поэтому избирательные участки за рубежом будут открыты в дипломатических представительствах и/или консульских учреждениях, как это происходит в ряде стран.

По его словам, к парламентским выборам 2020 года за рубежом было открыто 52 избирательных участка ровно по потребностям, которые соответствовали данным граждан, зарегистрированным за рубежом. По словам министра, в этом году при открытии избирательных участков будет использован такой же принцип.

Уточнение вопросов и ответ министра

После выступления член парламентской фракции «Еврооптимисты», один из авторов вопросов, направленных в министерство, Хатиа Деканоидзе задала министру иностранных дел дополнительные вопросы о том, как МИД работает над открытием дополнительных участков и проводились ли какие-либо консультации с принимающей страной по этому вопросу. Деканоидзе также заявила, что граждане Грузии не получают лучших услуг в консульствах, расположенных за рубежом.

Министр иностранных дел еще раз подчеркнул важность регистрации граждан Грузии в консульствах и осудил «гипотетические» заявления о том, что должен быть запущен некий процесс, в результате которого каждый день (теоретически) будут открываться три консульства.

Дарчиашвили раскритиковал прежнюю власть и обвинил ее в создании «искусственных барьеров» при голосовании для эмигрантов. По его словам, в настоящее время гражданам Грузии за рубежом очень легко зарегистрироваться в консульствах.

Заявления депутатов

Парламентское большинство

Член «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе обвинил оппозиционных депутатов в распространении дезинформации о проблемах эмигрантов. Он осудил обвинения оппозиции в том, что за время правления «Грузинской мечты» увеличилось число эмигрантов.

«Вы так раздражены и агрессивны по отношению к МИД и внешней политике Грузии в целом, потому что за время вашего пребывания у власти Грузия не имела практически ни одного признанного успеха на пути европейской интеграции», – заявил Арчил Талаквадзе.

По его словам, в условиях «Грузинской мечты» участие граждан Грузии за рубежом в выборах увеличилось на 100%, а уровень регистрации также увеличился на 44%.

Член движения «Сила народа» Дмитрий Хундадзе не говорил об участии эмигрантов в выборах, а вместо этого напал на «Национальное движение» и назвал его членов «людьми без Родины, проданными за деньги», которых «не заботит ни рождаемость, ни демография или перспективы страны».

В то же время он похвалил власти «Грузинской мечты» и заявил, что при его правлении снизилась бедность и увеличился социальный бюджет. Он также заявил, что утверждения оппозиции о том, что население покидает страну и что страну уже покинули 800 тысяч граждан, являются полной ложью.

В своей заключительной речи Илья Дарчиашвили заявил, что оппозиционные депутаты сказали много необоснованной лжи. Он подчеркнул, что при правительстве «Грузинской мечты» было открыто до 15 новых посольств и генеральных консульств, а это означает, что «мы призваны в соответствии с установленными правилами, конвенциями и на основе главного Избирательного кодекса открыть избирательные участки, где у нас есть обоснованная информация о концентрации наших граждан».

Он добавил, что призыв оппозиции к МИД открыть учреждения с дипломатическим статусом в любом городе – это «совершенно безосновательный нарратив, практики которой не существует ни в одной стране».

Дарчиашвили еще раз призвал граждан Грузии, проживающих за рубежом, зарегистрироваться в консульствах.

Оппозиция

Депутат от парламентской фракции «Национального движения» Тина Бокучава заявила, что власть не позволяет эмигрантам голосовать. «Люди не могут и не встают на консульский учет из-за технических недостатков системы, которые сознательно не исправляет власть, поскольку прекрасно знает, что не может запугать или подкупить людей в эмиграции, и поэтому, их свободная воля отражается на результатах выборов, которые всегда против партии Иванишвили».

Паата Манджгаладзе, член «Группы реформ», заявил: «тот факт, что нашим эмигрантам не позволяют реально участвовать в выборах, является двойной несправедливостью. Первая несправедливость заключается в том, что гражданин Грузии вынужден покинуть родину и свою семью из-за отсутствия соответствующих условий в стране, чтобы отправить в страну деньги на продукты питания. Это огромная ответственность «Грузинской мечты, что для этих людей в Грузии не были созданы достойные рабочие места. Вторая несправедливость заключается в том, что людям, покинувшим страну, не дают право участвовать в реальных изменениях в стране. Это означает, что они не могут участвовать в выборах».

Член «Национального движения» Давид Хаджишвили заявил, что власть не делает ничего для того, чтобы в выборах приняло участие как можно больше эмигрировавших граждан. «В диаспоре в выборах участвуют 12 тысяч наших сограждан, тогда как у нас в эмиграции более миллиона человек», – сказал он, добавив, что «это один процент от числа тех, кто находится в эмиграции».

В своих выступлениях ряд оппозиционных депутатов обвинили власти «Грузинской мечты» в том, что все больше людей покидают страну из-за социальных и экономических проблем.

Эмигранты – почему их голос важен на выборах?

Учитывая потенциальное количество эмигрантов, проживающих за рубежом, которое, по некоторым оценкам, превышает один миллион, их голоса могут иметь решающее значение на предстоящих выборах. Оппозиционные политики уже несколько месяцев требуют от Министерства иностранных дел и ЦИК облегчить им голосование.

Некоторые оппозиционные силы, в частности, альянс «Гирчи – больше свободы» и «Дроа», а также президент Саломе Зурабишвили включили этот вопрос в свою повестку дня. Альянс запустил кампанию «Избирательная урна в твоем городе», которая призывает грузин, живущих за рубежом, требовать открытия избирательных участков в городах, где проживают не менее 50 граждан Грузии и где нет грузинского консульства.

Однако в ЦИК заявили, что Министерство иностранных дел Грузии является тем институтом, которое предоставляет ЦИК данные о гражданах Грузии, проживающих за рубежом, на основании которых открываются избирательные участки. ЦИК также заявляет, что подобные просьбы об открытии дополнительных избирательных участков в любом городе не могут быть реализованы, поскольку Избирательный кодекс Грузии не предусматривает такой процедуры.

В то время как оппозиция обвиняет ЦИК в действиях, противоречащих ее мандату, и призывает Министерство иностранных дел сделать больше, президент Зурабишвили подчеркивает важность этого вопроса. В конце прошлой недели она провела онлайн-встречу с грузинской диаспорой, главным образом для того, чтобы развеять опасения, что нелегальные мигранты, пришедшие голосовать, будут задержаны.

