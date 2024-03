По делу об убийстве сержанта Роина Шавадзе двух лиц приговорили к тюремному заключению

Суд присяжных признал бывшего заместителя начальника Главного управления Департамента Конституционной безопасности Аджарии и сотрудника спецназа виновными в умышленном незаконном задержании военнослужащего Роина Шавадзе и групповом убийстве беспомощного человека, а также в превышении служебных полномочий с применением насилия. Оба они были приговорены к 16 годам лишения свободы каждый, но согласно Закону об амнистии срок был сокращен, и в итоге обвиняемым предстоит провести в заключении 12 лет.

Роин Шавадзе служил в Министерстве обороны Грузии бригадным сержантом. В 2005-2006 годах участвовал в миротворческой миссии в Ираке в составе Коалиционных сил, в ходе которой был награжден медалью за образцовую службу. Он также участвовал в войне между Россией и Грузией в августе 2008 года. 16 августа 2008 года Служба безопасности задержала Роина Шавадзе в Батуми, при этом его жестоко избили и называли предателем Родины. Затем его посадили в полицейскую машину. Шесть часов спустя полиция сообщила жене Шавадзе о его смерти. По официальной версии, Шавадзе был задержан в связи с преступлением, связанным с наркотиками, и при попытке к бегству получил смертельные ранения.

По информации прокуратуры Грузии, чтобы скрыть факт незаконного задержания и убийства Роина Шавадзе, сотрудники Департамента конституционной безопасности разработали фейковую версию, в частности, составили ложный протокол задержания и личного досмотра, где указали, что при задержании Роина Шавадзе якобы были обнаружены наркотики.

В прокуратуре также заявили, что на самом деле наркотики были доставлены к месту задержания лицами, причастными к организации задержания. «По этой же версии, задержанного за наркопреступления должны были этапировать в Тбилиси. Во время поездки Роин Шавадзе якобы попросил остановить машину для удовлетворения естественной потребности, после чего ему удалось отобрать оружие у спецназовца, выстрелить из него в их сторону и убежать, на основании чего по нему был открыт ответный огонь», – заявляет прокуратура, по данным которой этот ложный сценарий выявило следствие.

28 июля 2023 года прокуратура Грузии сообщила, что по делу о незаконном задержании и умышленном убийстве сержанта Роина Шавадзе, а также по делу о превышении служебных полномочий были задержаны восемь человек, а также выдан ордер на розыск двоих из них.

По данным прокуратуры, уголовное преследование по данному делу возбуждено в отношении 12 человек. На данном этапе расследование уголовного дела продолжается с целью установления и раскрытия других лиц, причастных к преступлению.

19 ноября 2020 года Европейский суд по правам человека признал Грузию виновной в нарушении права на жизнь по делу «Шавадзе против Грузии». Суд пришел к выводу, что Грузия нарушила свои обязательства по статье 2 Европейской конвенции о правах человека, которая касается нарушения права на жизнь, как в процессуальном, так и в существенном аспектах. Страсбургский суд также обратил внимание на «отсутствие независимости и беспристрастности в процессе первоначального расследования» и отметил, что уголовное расследование по факту смерти жены заявителя является неэффективным и нарушает процессуальные обязательства, взятые на себя государством-заявителем в соответствии со статьей 2 Конвенции.

