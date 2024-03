Более 90% населения оккупированных территорий Грузии проголосовали за Путина

Более 90% населения оккупированных территорий Грузии проголосовали за Владимира Путина на президентских «выборах» России, – сообщает русскоязычная служба Радио «Свобода» – «Эхо Кавказа» со ссылкой на данные Центризбиркома России.

За Путина проголосовали 94% в Абхазии (38 945 голосов) и 96,3% (14 688 голосов) в Цхинвальском регионе/Южной Осетии.

Как сообщает «Эхо Кавказа», в данные не включены результаты воинских частей, расположенных в Абхазии и Цхинвальском регионе.

Де-факто лидеры оккупированных Абхазии и Цхинвали поздравили Путина с «убедительной» победой на президентских выборах 18 марта.

По словам де-факто лидера Абхазии Аслана Бжания, победа Путина – это «не только победа России, но и большей части мирового сообщества». Он также заявил, что это является доказательством «международного признания» усилий российского политика «на пути к установлению нового справедливого миропорядка».

«Убежден, что под Вашим руководством Россия продолжит путь к достижению поставленных целей, в том числе – к победе в специальной военной операции», – говорится в поздравительном письме Бжания.

Алан Гаглоев, де-факто лидер оккупированного Цхинвальского региона, также поздравил Путина с победой на выборах. По его словам, «лидерство Путина и руководство им страной сделали возможным огромный рывок в развитии страны и впечатляющее укрепление позиций России в мире».

«Ваша неустанная работа по развитию экономики, снижению безработицы и обеспечению благополучия граждан заслуживает восхищения и признания. Уверен, что народ России сделал единственно правильный выбор, благодаря которому страна продолжит движение намеченным курсом, станет еще сильнее, успешнее, благополучнее», – говорится в поздравительном письме Гаглоева.

МИД Грузии, а также международные партнеры Грузии осудили проведение Россией выборов на оккупированных территориях и заявили, что «указанные действия являются шагом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, что грубо нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права и полностью игнорирует Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт».

