Россияне провели митинг против Путина в Тбилиси на фоне президентских выборов в РФ

17 марта десятки граждан России провели акцию протеста против президента Владимира Путина в Тбилиси на фоне президентских выборов в самой России. «Civil Georgia» сообщает с места события, что участники акции скандировали «Хватит Путина», «Нет оккупации Грузии» и «Слава Украине».

На фоне проходящих выборов президента России десятки россиян провели акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Фото: Мари Имерлишвили/Civil.ge

«Нет войне», — читаем на плакате участника акции. Фото: Мари Имерлишвили/Civil.ge

Десятки граждан России собрались на площади Свободы в Тбилиси против Путина. Фото: Мари Имерлишвили/Civil.ge

«Хватит Путина, лжи, войны, репрессий», — написано на баннере. Фото: Мари Имерлишвили/Civil.ge

«Я российский политический активист. Я в Грузии живу уже четыре года из-за политического преследования, уголовного преследования. Сегодня по всему миру проходят акции «Полдень против Путина» или выходите в 12 часов дня против Путина по всему миру. По миру выходят люди голосовать на избирательных участках против, за кого угодно, кроме Путина», – заявил «Civil Georgia» организатор митинга Антон Михальчук.

По его словам, «и в России сейчас проходит большая акция. Так что сегодня миллионы россиян по всему миру протестуют против Путина доступными способами, потому что выборы в России фальсифицируются. Мы не имеет никакой возможности выбрать другого президента, поэтому выражаем так свой протест».

По словам Михальчука, участники митинга выступают против Владимира Путина, но они также протестуют против оккупации Грузии. «Мы знаем об этой проблеме, мы знаем о «бордеризации», мы знаем о похищениях людей, аннексиях, убийствах. Так что мы на правой стороне, мы на стороне Украины, мы на стороне демократического мира. Мы «другие» русские.

Одна из участниц митинга Анфиса Болдырева рассказала «Civil Georgia», что люди вышли на улицу против «фальсификации выборов», как знак того, что «мы против этого президента» и «он не легитимный президент». «И прямо сейчас в России захватывают власть», – сказала она.

17 марта, в день президентских выборов в России, россияне проводят акции протеста во многих странах мира. В России также проходит «Полдень против Путина», во время которого люди собираются на избирательных участках в крупных российских городах, чтобы продемонстрировать свое сопротивление Путину.

