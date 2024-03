Постпред МВФ рассказал о двух сценариях возобновления Программы поддержки Грузии

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Грузии Эндрю Джуэлл заявил 19 марта, что Программа поддержки Грузии, которая в настоящее время приостановлена, может быть отменена из-за того, что на переговоры по ее восстановлению не осталось времени. По его словам, программа может быть продолжена, если правительство Грузии проявит готовность выполнить предыдущие обязательства, в том числе реформы, предложенные МВФ, которые должны быть отражены в законе о государственных предприятиях.

Власти Грузии и МВФ достигли соглашения о трехлетней Программе поддержки в апреле 2022 года, в результате чего Грузии было выделено 289 миллионов долларов США в виде кредита. Первая часть транша – 40 миллионов – уже освоена. Переговоры о выделении второго транша прошли в мае 2023 года, в ходе которых власти Грузии и представители МВФ договорились, что второй пересмотр программы завершится в июне. Однако МВФ отложил второй обзор, сославшись на одобрение Парламентом поправок к «Закону о Национальном банке» и изменений, связанных с банковскими правилами о санкциях.

В беседе с Business Media Эндрю Джуэлл отметил, что программа поддержки Грузии рассчитана на три года и заканчивается в июне 2025 года. Но поскольку 2024 год — год выборов в Грузии, Джуэлл предполагает, что у правительства может не хватить желания проводить финансовые реформы. Поэтому Джуэлл не исключает, что приостановленная программа не будет продолжена и вместо нее в следующем году начнутся переговоры по новой программе.

По словам Джуэлла, если правительство захочет возобновить программу, МВФ готов предложить необходимые меры; С другой стороны, если они считают, что сейчас не время для этого или они больше не хотят оставаться верными взятым в прошлом обязательствам, «в этом случае, я думаю, эффективнее будет начать переговоры о новой программе».

Он также заявил, что законопроект о госпредприятиях не отражает принципы, которые были упомянуты в стратегии, которую правительство утвердило в декабре 2022 года по согласованию с МВФ и Всемирным банком. Джуэлл отметил, что у правительства есть определенные сомнения относительно обязательств, которые оно установило в виде этого стратегического документа, и добавил, что в настоящее время ведутся переговоры по поиску путей решения проблем в законодательстве.

По словам Джуэлла, важно сделать сектор более эффективным; Кроме того, Министерство финансов должно иметь возможность осуществлять финансовый надзор за указанными предприятиями, а права собственности на эти предприятия должны быть разделены между министерствами экономики и финансов, с чем в Министерство экономики не согласны.

В комментарии Business Media министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что возобновление Программы поддержки не зависит от реформирования законодательства о госпредприятиях. По его словам, изменения, предложенные МВФ, «проводились в пилотном режиме». «В результате выявлено множество нюансов, которые должны быть отражены в уже совершенном законодательстве о том, каким будет управление госпредприятиями, а также, конечно же, принадлежность. Это достаточно сложный вопрос, поскольку он касается важных корпораций, которые являются основой экономики нашей страны. Поэтому у нас был очень открытый диалог с нашими партнерами, Всемирный банк активно участвовал в этом процессе, этот диалог продолжается, потому что модель должна быть четкой, хорошо организованной и служить экономическим интересам Грузии. Это то, о чем мы говорим с МВФ, им это понятно. Это невозможно сделать в спешке, за один день», – сказал Леван Давиташвили.

