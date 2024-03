Денежные переводы из России в Грузию в феврале сократились на 66,8%

Согласно статистическим данным, опубликованным Национальным банком Грузии 15 марта, денежные переводы из России в феврале 2024 года сократились на 66,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 62,2 млн долларов США. Несмотря на снижение, Россия по-прежнему возглавляет список стран, из которых в Грузию переводятся деньги.

В целом в феврале текущего года денежные переводы сократились на 26,9% по сравнению с февралем 2023 года и составили 272,3 млн долларов США. 38,79% денежных переводов поступает из стран ЕС, а 61,22% — из других стран.

В пятерку стран, из которых в Грузию переводятся деньги, входят: Россия – 62,2 млн долларов США (-66,8%); Италия – 43,97 млн ​​долларов США (13,08%); США – 41,21 млн долларов США (35,33%); Израиль – 20,43 млн долларов США (24,54%); Греция – 18,99 млн долларов США (9,28%).

За тот же период из Грузии за границу было отправлено 29,0 млн долларов США, что на 5,1% больше аналогичного показателя февраля 2023 года (27,6 млн долларов США).

