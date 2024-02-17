НБГ смягчил требования к ликвидности для депозитов граждан России

Национальный банк Грузии смягчил требования для граждан России и снизив долю их депозитов в иностранной валюте, которые невозможно немедленно снять, с 80% до 40%.

До решения Комитета финансовой стабильности Национального банка грузинские банки были обязаны размещать не менее 80% российских депозитов в ликвидные активы и могли распределять не более 20% депозитов в другие активы, что ограничивало возможности банка по финансированию иной кредитной деятельности за счет депозитов российских граждан.

В мае прошлого года, чтобы снизить риски, возникающие из-за чрезмерного роста валютных депозитов, размещенных российскими резидентами в Грузии, НБГ увеличил требования к ликвидности (норму оттока) до 80%. Тогда в НБГ сослались на неопределенность относительно сроков хранения вкладов россиян в местных банках. Но теперь, как утверждают в банке, стало ясно, что граждане России не спешат забирать свои вклады, несмотря на то, что российские эмигранты, переехавшие в Грузию на постоянное проживание после начала войны в Украине, возвращаются в РФ или переезжают из Грузии в другие страны.

По состоянию на 16 февраля 2024 года общий объем вкладов граждан России в банках Грузии составляет 3,5 млрд лари. Таким образом, банки смогут более свободно распоряжаться дополнительными 1,4 млрд лари из депозитов россиян.

По информации НБГ, вклады граждан России составляют 7% от общего объема вкладов, или 3,5 млрд лари. Иностранцы владеют 7,6 млрд лари в грузинских банках.

Комитет финансовой стабильности отмечает, что банкам рекомендуется проводить регулярный анализ композиции депозитов нерезидентов и при необходимости минимизировать риски за счет адекватного внутреннего буфера ликвидности.