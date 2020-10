АМЮГ требует расследования по факту повреждения монастырского комплекса Гелати

По заявлению неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) от 20 октября, организация обратилась в прокуратуру Грузии с просьбой начать расследование по факту причинения повреждений монастырскому комплексу Гелати, внесенному в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В заявлении на имя прокуратуры АМЮГ просит начать расследование по статьям 259 (повреждение или уничтожение культурного наследия) и 342 (служебная халатность) Уголовного кодекса Грузии.

Комментируя этот вопрос, председатель АМЮГ Сулхан Саладзе заявил, что расследование должно изучить ответственность компании, которая занималась реставрацией, а также ответственность Национального агентства культурного наследия Грузии. По словам Саладзе, агентство не проконтролировало должным образом процесс реставрации монастыря 12 века.

Монастырский комплекс Гелати, расположенный недалеко от Кутаиси (Западная Грузия) был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году. Реставрация кровли монастыря началась в 2016 году и завершилась в 2019 году. Однако предположительно из-за некачественного покрытия с крыши в церковь просочилась вода, которая повредила средневековые фрески.

Для сохранения росписи Национальное агентство культурного наследия выдало группе «Наследие Грузии» разрешение на обустройства временного покрытия. Неправительственная организация «ICOMOS Грузия», которая занимается вопросами охраны наследия, заявила, что процесс установки временной кровли сильно затянулся. «(Однако) этот метод временной кровли не обеспечивает полную защиту росписи стен», — добавили в организации.

Агентство по защите культурного наследия опровергло обвинения, заявив, что «проект временной кровли в Гелати полностью отвечает вызовам, стоящим перед монастырским комплексом» и «максимально обеспечивает» защиту от попадания воды в храм.

