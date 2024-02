Центр социальной справедливости: Повреждение Гелати указывает на возможное служебное преступление

Центр социальной справедливости 27 февраля опубликовал заявление, согласно которому ущерб, нанесенный Гелатскому монастырю в результате реконструкционно-консервационных работ, содержит признаки предполагаемого служебного преступления.

В организации заявляют, что «принимая во внимание хронологию развития событий, ущерб, причиненный за время пребывания на посту Теи Цулукиани и в результате реконструционно-консервационных работы, проведенных под ее руководством, содержат признаки предполагаемого служебного преступления».

Центр социальной справедливости на основании экспертной документации, предоставленной Профсоюзом науки, образования и культуры Грузии, заявляет, что «проведенные в 2021-2022 годах вмешательства нанесли дополнительный необратимый ущерб росписи Гелатской стены».

По заявлению организации, в октябре 2021 года выбранная министром группа провела не только консервационные, но и реставрационные работы на еще не высохшей влажной штукатурке, что «впоследствии довело настенную роспись до критического состояния, что было подтверждено заключениями специалистов». В организации заявляют, что министр был проинформирован рядом отчетов международных экспертов об ожидаемых серьезных последствиях, которые последуют за вмешательствами, проведенными на памятнике с использованием выбранной методики, «хотя процесс продолжался до осени 2022 года».

По данным Центра социальной справедливости, до вмешательства в памятник «не существовало ни плана действий по управлению комплексом Гелати, ни эффективного механизма надзора». Кроме того, процесс принятия решений был «крайне централизованным и непрозрачным». По заявлению организации, «министерство не только не обеспечило эффективный уход за памятником, но и нанесло памятнику дополнительный ущерб».

В организации отмечают, что Министерство культуры отвечает за разработку/проведение единой политики культурного наследия и определение лиц, обладающих необходимой квалификацией для выполнения работ на памятнике культурного наследия.

«Нанесенный ущерб, учитывая хронологию развития событий, содержит признаки предполагаемого служебного преступления», – говорится в заявлении организации.

Как отмечает организация, до сих пор Генеральная прокуратура не провела расследование предполагаемого служебного преступления, в связи с чем призвала прокуратуру начать расследование возможного служебного преступления и провести его всесторонне и объективно, а также провести расследование в кратчайшие сроки и обеспечить информирование общественности в такой дозе, которая не нанесет вреда интересам следствия.

