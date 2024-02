Украина просит правительство Грузии передать инженерное оборудование

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Александр Шульга сообщил 23 февраля, что украинская сторона обратилась к правительству Грузии с просьбой передать инженерное оборудование. По его словам, грузинская сторона еще не приняла решения. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе отметил, что запрос у Грузии техники со стороны Украины «вызывает подозрение в иных целях».

В беседе с представителями СМИ в рамках панельной дискуссии, посвященной двухлетней годовщине российского вторжения в Украину, организованной Фондом исследования стратегии и международных отношений Грузии, Александр Шульга пояснил, что власти Украины рассылают письма в разные страны и просят различные виды помощи, и каждая страна сама решает, какой тип помощи оказать. В 2022-2023 годах Украина получила из Грузии различные виды гуманитарной помощи, в том числе медикаменты, 500 генераторов и другую помощь.

Александр Шульга заявил, что попросил у правительства Грузии инженерное оборудование, поскольку в условиях, когда инфраструктуру Украины постоянно бомбят, необходимо расчищать ее от руин. Однако Мамука Мдинарадзе говорит, что считает это объяснение сомнительным.

«Надеюсь, что это не является основанием для начала какой-то новой негативной, спекулятивной кампании и не преследует других целей. Когда весь цивилизованный мир стоит (на стороне Украины), включая такие страны, как США, Германия, Франция, Великобритания и другие европейские страны, и помогает различной техникой, запрос техники у Грузии вызывает подозрение в каких-то других целях, чтобы это не было началом какой-то кампании», – сказал Мдинарадзе.

В беседе с журналистами Александр Шульга дал оценку отношениям Грузии и Украины и отметил, что дипломатические отношения между двумя странами находятся на «низком» уровне. По его словам, Украина не может оставаться равнодушной к усилению экономического влияния России в Грузии, притоку туристов, расширению торговли и восстановлению воздушного сообщения. Однако он подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Грузии, хотя и четко выражала свою озабоченность по поводу этих вопросов.

