Администрация Байдена запрашивает для Грузии 117 миллионов долларов помощи в 2025 году

Администрация президента США Джо Байдена просит Госдепартамент США и USAID в бюджете на 2025 год выделить 116,5 млн долларов США в качестве помощи Грузии в рамках различных программ.

В частности, документом об обосновании бюджета предусмотрено выделение 80 миллионов долларов США из Европейского, Евразийского и Центральноазиатского фонда помощи (AEECA). В результате страна станет вторым по величине потенциальным получателем помощи в регионе Европы и Евразии после Украины (250 миллионов долларов США).

Документ об обосновании бюджета на 2023 год предусматривал выделение 88 миллионов долларов США из Европейского, Евразийского и Центральноазиатского фонда помощи Грузии. Премьер-министра Ираклия Кобахидзе попросили прокомментировать сокращение финансирования. Сначала Кобахидзе заявил, что не может комментировать этот вопрос, поскольку решение принимают США. Однако позже он отметил, что «очень большая часть этого финансирования идет неправительственным организациям», которые «разочаровали американское государство, и это, возможно, стало причиной сокращения финансирования».

В рамках программ зарубежного военного финансирования для Грузии запрашивается 25 миллионов долларов США, в результате чего она является вторым крупнейшим получателем после Украины (94,6 миллиона долларов США). Финансирование, предоставленное Литве, Латвии и Эстонии, составляет 9,75 млн долларов США для каждой.

Грузия также получит 1,75 миллиона долларов в рамках Международной программы военного образования и обучения (IMET).

Грузия получит 3,25 миллиона долларов США в рамках глобальных программ здравоохранения – USAID. Согласно проекту бюджета, Грузия получит 4,4 миллиона долларов США в рамках международных программ по борьбе с наркотиками и исполнения закона.

1 миллион долларов будет выделен на программы нераспространения вооружений, борьбы с терроризмом, разминированием и другие программы, а 1,1 миллиона долларов будут выделены на уничтожение обычных вооружений и экспортный контроль, а также на соответствующее финансирование пограничной безопасности.

Приоритеты Грузии

В пояснительной записке к проекту бюджета говорится, что запрос на 2025 год сохраняет «высокий уровень поддержки Грузии, Молдовы, Украины и Западных Балкан. При этом обеспечивается поддержка демократических устремлений народа Беларуси».

80 миллионов долларов США, выделенные из Европейского, Евразийского и Центральноазиатского фонда помощи (AEECA), помогут стране в вопросах «демократизации, экономического развития, евроатлантической интеграции и усиления устойчивости к неблагоприятным воздействиям».

Согласно документу, средства также помогут сбалансировать ветви власти и укрепить верховенство закона, поддержать усилия гражданского общества по продвижению демократического и экономического развития, улучшить доступ к независимым, заслуживающим доверия и сбалансированным СМИ, а также способствовать политическому плюрализму.

В документе также говорится, что финансирование поддержит усилия по примирению, в том числе с оккупированной Россией регионами – Абхазией и Цхинвальским регионом, повысит энергетическую безопасность и будет развивать чистую энергетику, укрепит кибербезопасность и поможет привлечь иностранные инвестиции.

Что касается финансирования, полученного по программам международного военного образования и обучения (IMET), его «приоритетными получателями являются Болгария, Грузия, Румыния и Украина».

«IMET является эффективным средством укрепления тех военных союзов и международных коалиций, которые имеют решающее значение для целей национальной безопасности США и региональной стабильности».

В карточке, объясняющей программы иностранного военного финансирования, также подчеркивается, что приоритетными получателями являются Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

«Поскольку региональный ландшафт быстро меняется из-за полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, стратегические приоритеты безопасности остаются неизменными: противодействие российской агрессии и влиянию путем укрепления возможностей союзников и партнеров по защите своего суверенитета и территориальной целостности; обеспечение их защиты путем улучшения оперативной совместимости с НАТО и другими западными силами; Реализация устойчивых реформ в сфере обороны», – говорится в документе.

