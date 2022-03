Белый дом запрашивает помощь для Грузии в размере 126 миллионов долларов в 2023 году

Администрация президента США Джо Байдена просит Государственный департамент США и USAID выделить Грузии в бюджете на 2023 год 126,275 млн долларов помощи в рамках различных программ.

В частности, документ об обосновании бюджета предусматривает выделение Грузии 88 025 000 долларов из Европейского, Евразийского и Центрально-Азиатского фонда помощи (AECA). В результате страна станет вторым по величине получателем помощи в регионе Европы и Евразии после Украины (420 млн долларов США).

По зарубежным программам военного финансирования Грузии запрашивается 25 млн долларов США вместо выделенных в 2021 году 35 млн долларов. Несмотря на это снижение, Грузия является вторым по величине получателем после Украины (165 миллионов долларов США). Финансирование Литвы, Латвии и Эстонии составляет по 9,75 млн долларов США.

Грузия также получит 1,75 млн долларов в рамках программ Международного военного образования и обучения (IMET). В прошлом году страна получила 2,2 млн долларов США.

Грузия получит 5 миллионов долларов в рамках Глобальных программ здравоохранения – USAID. Согласно проекту бюджета, Грузия получит 4,4 млн долларов в рамках международных программ по борьбе с наркотиками и правоохранительных органов.

1 млн долларов будет выделен на программы нераспространения вооружений, борьбы с терроризмом, разминирования и другие программы, а 1,1 миллиона долларов — на уничтожение обычных вооружений и контроль за экспортом и связанное с этим финансирование безопасности границ.

Приоритеты Грузии

Согласно проекту бюджета, запрос на 2023 год поддерживает «высокий уровень поддержки Грузии, Молдовы, Украины и Западных Балкан». «В то же время обеспечивается поддержка демократических устремлений белорусского народа и содействие миру на Южном Кавказе посредством региональной вовлеченности».

88 миллионов долларов США из Фонда помощи европейским, евразийским и центральноазиатским странам (AECA) помогут стране «в демократизации, экономическом развитии, евроатлантической интеграции и противодействии вредному влиянию Кремля».

Согласно документу, средства также помогут в установлении баланса между ветвями власти и укреплении верховенство закона, в поддержании усилий гражданского общества по продвижению демократического и экономического развития, улучшении доступа к независимым, заслуживающим доверия и сбалансированным СМИ и содействии политическому плюрализму.

В документе также говорится, что финансирование поможет усилиям по примирению, в том числе с оккупированными Россией Абхазией и Цхинвальским регионом, повысит энергетическую безопасность и будет содействовать развитию чистой энергии, а также укрепит кибербезопасность и поможет привлечь иностранные инвестиции.

«Увеличение финансирования повысит энергетическую безопасность и кибербезопасность, а также экономические возможности и интеграцию для людей, уязвимых перед пагубным влиянием России», — говорится в документе.

Что касается финансирования, полученного в рамках Международных программ военного образования и обучения (IMET), его «приоритетными получателями являются Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина».

«Эти программы обеспечат, что в странах, которые работают с Соединенными Штатами, будут офицеры, которые понимают и ценят доктрину и тактику вооруженных сил Соединенных Штатов».

В пояснительной записке Программ зарубежного военного финансирования также подчеркивается, что приоритетными получателями являются страны восточного фланга – Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

Поскольку региональный ландшафт быстро меняется, стратегические приоритеты безопасности остаются неизменными: противодействие российской агрессии и влиянию путем укрепления возможностей союзников и партнеров по защите своего суверенитета и территориальной целостности; Обеспечение их обороны за счет улучшения совместимости с НАТО и другими западными силами; Осуществление устойчивых реформ в сфере обороны.

