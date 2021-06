Президент США предлагает выделить Грузии 120,6 млн долларов в виде помощи в 2022 году

Администрация президента США Джо Байдена предлагает Государственному департаменту США и Агентству по международному развитию США (USAID) в бюджете на 2022 год предусмотреть выделение для Грузии помощи в размере 120,6 миллиона долларов США через различные программы.

Документ об обосновании бюджета, опубликованный 28 мая, предусматривает выделение Грузии 88 025 000 долларов из Фонда помощи странам Европы, Евразии и Центральной Азии (AEECA), которые должны быть направлены на содействие «демократизации страны, экономическому развитию, евроатлантической интеграции и укрепление устойчивости для противодействия вредоносному влиянию Кремля».

Согласно документу, средства также помогут укрепить гражданское общество, улучшить доступ к независимым, заслуживающим доверия и сбалансированным СМИ, укрепить политический плюрализм, содействовать усилиям по примирению, в том числе с оккупированной Россией Абхазией, повысить энергетическую безопасность и развивать чистую энергию, также усилят кибербезопасность и помогут привлечению иностранных инвестиций.

В дополнение к вышеуказанной программе, согласно документу, Грузия также получит 2,2 миллиона долларов США в рамках программ международного военного образования и тренировок (IMET), направленных на повышение региональной безопасности и совместимости с вооруженными силами США, НАТО и Европы, а также на помощь в противодействии российской агрессии.

Грузия также была названа одним из приоритетных получателей программ иностранного военного финансирования, поскольку документ предусматривает выделение Грузии 25 миллионов долларов США на борьбу с российским влиянием.

Кроме того, Грузия получит 4,4 млн долларов на международные программы по борьбе с наркотиками и исполнения закона, а 1 миллион долларов на программы нераспространения вооружений, борьбы с терроризмом, разминирования и другие программы.

Запрошенные средства могут измениться по мере передачи федерального бюджета на рассмотрение в Конгресс.

В соответствии с Законом США о консолидированных ассигнованиях на 2021 год на помощь Грузии было предусмотрено не менее 132 миллионов долларов США, из которых 88 025 000 долларов были выделены из Фонда помощи странам Европы, Евразии и Центральной Азии, 35 000 000 долларов – из Международной программы военного финансирования и еще 5 700 000 долларов – были выделены на борьбу с наркотиками. Кроме того, Грузия получила 2 200 000 долларов США на военное образование и подготовку и 1 100 000 долларов на программы нераспространения вооружений, борьбы с терроризмом, разминирования и другие программы.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)