Интервью президента Саломе Зурабишвили BBC HARDtalk

В интервью BBC HARDtalk президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что народ Абхазии «возможно, захочет стать частью Евросоюза вместе с Грузией», и добавила, что именно такую ​​«перспективу» может предложить им Грузия. Президент сделала такой комментарий в ответ на заявление журналиста о том, что «абхазское общество, возможно, не хочет быть частью России, но оно не хочет быть частью Грузии».

Президент отметил, что Цхинвальский регион, по сути, превратился в «крупную военную базу» под российской оккупацией, а живущие там люди «по сути» работают на военных. «О политической воле нельзя говорить», – добавила Зурабишвили.

В интервью президент Зурабишвили также говорила об агрессивной войне России против Украины и угрозах, которые она представляет для Грузии, а также о внутренних вопросах Грузии, в том числе об основателе «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, экс-президенте Михаиле Саакашвили и предстоящих в октябре парламентских выборах.

Говоря об агрессивной войне России против Украины и российских угрозах в отношении Грузии, президент заявила, что «Россия не только хочет контролировать Грузию, но, вероятно, также хочет контролировать часть Европы». Поэтому, по ее словам, всем следует опасаться, «если президент Путин добьется успеха в Украине. Но я не думаю, что он успешен в Украине. Он теряет свои стратегические амбиции в Украине».

Когда президента спросили о планах России открыть военно-морскую базу в оккупированном Очамчире, она сказала, что «мы должны уже реагировать, нам не следует ждать, пока порт начнет функционировать». По ее словам, «европейцы должны понять, поскольку Черное море находится под угрозой… Следует осознавать, что Евросоюз рассматривает Черное море как де-факто европейское море».

Когда президента спросили о торговых отношениях с Россией и росте экономической зависимости от России, Саломе Зурабишвили ответила, что Грузия «немного больше» зависит от России, хотя и подчеркнула, что это не означает, что Грузия «близка» к России.

Отвечая на вопрос, какова позиция Грузии по евроатлантической интеграции параллельно со сближением с Россией, президент Зурабишвили подтвердила непоколебимую поддержку грузинским народом интеграции с Западом. Однако, отвечая на вопрос журналиста о позиции правительства Грузии, президент ответила, что «правительства приходят и уходят». Она также отметила, что после решения о предоставлении статуса кандидата в ЕС в декабре прошлого года «поменялась риторика правительства, поменялось правительство, поменялся премьер-министр, и у нас новый премьер-министр, у которого совсем другая, проевропейская риторика».

В контексте деолигархизации президент также говорила о возвращении в политику основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Она заявила, что Евросоюз поставил условие, которое «касается системы предотвращения олигархизации». По словам президента, «хорошо, что он (Иванишвили) вернулся в политику, потому что это сняло часть неясности, которая была большой проблемой, когда было неясно, где находится источник власти». Она подчеркнула, что необходимость деолигархизации не является самой большой проблемой Грузии. «Если говорить о системе власти, думаю, Грузию беспокоит более непосредственно то, что мы все еще находимся в однопартийной системе. Поэтому очень плохо, что вертикаль системы – один человек», – сказала она и выразила надежду, что в стране будет сформировано коалиционное правительство.

Говоря о планах, связанных с предстоящими парламентскими выборами, президент заявила, что не собирается баллотироваться и останется президентом до конца своего срока.

Что касается сравнения экс-президента Саакашвили и российского оппозиционера Навального, она сказала, что «Саакашвили — не Навальный». По словам Зурабишвили, не ей решать, будет Саакашвили сидеть в тюрьме или нет. Президент заявила, что не верит в то, что Саакашвили подвергался пыткам или отравлению в тюрьме. Касаясь вопроса помилования Саакашвили, президент заявила, что «право на помилование – это мое моральное решение, которое я приму, никого заранее не информируя». «Чем сильнее на меня будет оказываться давление, тем сложнее будет, потому что для меня неприемлемо, чтобы дискреционное право президента на помилование, которое распространяется на многих других людей, находящихся в тюрьме, в разных условиях, оказалось под давлением внутри страны или снаружи страны», – добавила президент.

