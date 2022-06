Гаагский суд выдал три ордера на аресты за военные преступления 2008 года

Международный уголовный суд в Гааге официально выдал ордера на арест трех бывших высокопоставленных югоосетинских чиновников. Суд признает всех троих ответственными за военные преступления, совершенные во время августовской войны 2008 года.

В совершении преступлений предположительно непосредственно участвовали Михаил Миндзаев, де-факто министр внутренних дел Цхинвали в 2005-2008 гг., Гамлет Гучмазов, тогдашний начальник Следственного изолятора де-факто «МВД», и Давид Санакоев, тогдашний представитель де-факто «президента» Цхинвали в сфере прав человека.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обратился в суд в марте 2022 года с ходатайством об аресте трех бывших высокопоставленных чиновников. Тогда прокурор отметил, что представленные им заявки на ордер об аресте акцентируют внимание на случаях незаконного лишения свободы, жестокого обращения, захвата заложников и незаконного перемещения гражданских лиц из числа этнических грузин.

Суд поручил регистратору МУС Питеру Льюису подготовить запрос о сотрудничестве с соответствующими государствами или международными организациями для ареста и экстрадиции подозреваемых.

Предыстория

Международный уголовный суд (МУС) дал согласие прокурору суда начать расследование преступлений против человечности и военных преступлений, которые могли иметь место в Грузии до, во время и после августовской войны 2008 года.

Прокурор просил о начале расследования в октябре 2015 года, сосредоточив внимание на преступлениях, которые он «посчитал обоснованными», что они подпадают под юрисдикцию МУС:

«Убийства этнических грузин, насильственное перемещение и преследование, а также уничтожение и разграбление их имущества югоосетинскими силами (при возможном участии российских сил)»;

«Целенаправленные удары по грузинским миротворцам со стороны югоосетинских сил и по российским миротворцам — со стороны грузинских сил».

Грузия приветствовала решение МУС начать расследование; Россия раскритиковала это решение. Грузия, как член Римского статута, была обязана сотрудничать с МУС. А Россия не является участником Римского статута и не признает юрисдикцию суда.

