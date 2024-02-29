Правоохранители Грузии задержали подозреваемого по делу об убийстве Темура Карбаия

Сотрудник Гальского управления «МВД» оккупированной Абхазии Давид Квеквескири был задержан в Зугдиди 29 февраля по делу о жестоком убийстве гражданина Грузии Темура Карбаия. Информацию «Civil Georgia» подтвердили в МВД Грузии. Квеквескири был задержан по статье 236 Уголовного кодекса Грузии, в которой говорится о незаконном приобретении и хранении оружия.

Как сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на «прокуратуру» оккупированной Абхазии, 6 декабря 2023 года Квеквескири задержал Темура Карбаия и незаконно обыскал его. Когда Карбаия обратился к нему с оскорбительными словами, Квеквескири ударил его. Двое других сотрудников того же отдела, Заракуа и Абшилава, присоединились к нему и физически расправились с Карбаия. Оба они были задержаны 10 февраля в оккупированном регионе.

В результате избиения Карбаия получил тяжелые телесные повреждения. В частности, он получил травму области груди, сломаны четыре ребра с левой стороны, гематомы на верхнем и нижнем веке правого глаза. Карбаия находился в СИЗО до своего освобождения 7 декабря. Он скончался 9 декабря в сухумской больнице, куда его госпитализировали накануне «по причине плохого самочувствия».

По информации грузинских СМИ, все трое были задержаны по делу об убийстве в декабре, но позже освобождены.

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