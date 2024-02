По сообщениям, в оккупированном Гали по обвинению в убийстве задержаны два человека

Двое сотрудников отдела внутренних дел оккупированного Гальского района Альберт Заракуа и Вианор Абшилава задержаны по делу о жестоком убийстве гражданина Грузии Темура (Виталия) Карбаия, – сообщает русскоязычное издание Радио Свобода «Эхо Кавказа».

По той же информации, «прокуратура» Абхазии начала расследование в отношении трех человек, среди них двое уже задержанных лиц и еще один человек – Давид Квеквескири, местонахождение которого неизвестно. Расследование началось по двум статьям «Уголовного кодекса»: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц; превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, и повлекшее тяжкие последствия.

Как сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на «прокуратуру» Абхазии, 6 декабря 2023 года Квеквескири задержал Темура Карбаия и незаконно обыскал его. Когда Карбаия обратился к нему с оскорбительными словами, Квеквескири ударил его. Заракуа и Абшилава присоединились к нему и напали на Карбаия. В результате избиения Карбаия получил серьезные телесные повреждения. В частности, он получил травму грудной клетки, сломаны четыре ребра с левой стороны, гематомы на верхнем и нижнем веке правого глаза. Карбаия находился в следственном изоляторе до своего освобождения 7 декабря. Он скончался 9 декабря в сухумской больнице, куда его госпитализировали накануне «по причине плохого самочувствия».

По информации грузинских СМИ, все трое были задержаны по делу об убийстве в декабре, но позже их освободили.

