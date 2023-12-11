Оккупационные силы задержали обвиняемых в убийстве Темура Карбаия, но позже освободили их
В связи с убийством в Абхазии гражданина Грузии Темура Карбаия оккупационные силы сначала задержали, а затем освободили до 10 сотрудников де-факто правоохранительных органов, в том числе представителей т.н. «криминальной полиции» Гальского отдела «МВД» оккупированного региона. Об этом сообщает ТВ «Формула».
- 10/12/2023 – Оккупационные силы убили гражданина Грузии в Гали
По информации, предоставленной телекомпании «Мтавари архи» местными жителями Гальского района, были задержаны местные правоохранители Квеквескири, Заркуа, Ткебучава и Абшилава, которые позже были освобождены. По информации ТВ «Формула», личности остальных неизвестны.
Служба государственной безопасности Грузии пока не делала заявления по поводу факта убийства.
«Civil Georgia» обратился в Службу государственной безопасности Грузии с просьбой предоставить информацию. Материал будет обновлен соответствующим образом.
Материал будет обновляться…
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