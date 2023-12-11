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Источник: Netgazeti.ge
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Оккупационные силы задержали обвиняемых в убийстве Темура Карбаия, но позже освободили их

Civil.ge Send an email 11/12/2023 - 13:31
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В связи с убийством в Абхазии гражданина Грузии Темура Карбаия оккупационные силы сначала задержали, а затем освободили до 10 сотрудников де-факто правоохранительных органов, в том числе представителей т.н. «криминальной полиции» Гальского отдела «МВД» оккупированного региона. Об этом сообщает ТВ «Формула».

По информации, предоставленной телекомпании «Мтавари архи» местными жителями Гальского района, были задержаны местные правоохранители Квеквескири, Заркуа, Ткебучава и Абшилава, которые позже были освобождены. По информации ТВ «Формула», личности остальных неизвестны.

Служба государственной безопасности Грузии пока не делала заявления по поводу факта убийства.

«Civil Georgia» обратился в Службу государственной безопасности Грузии с просьбой предоставить информацию. Материал будет обновлен соответствующим образом.

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 11/12/2023 - 13:31
10 Less than a minute

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