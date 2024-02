В 2023 году количество заявок о предоставлении убежища из Грузии в ЕС сократилось на 12%

По данным Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), в 2023 году граждане Грузии подали 25 209 заявок о предоставлении убежища в Евросоюзе, что на 12% меньше, чем в 2022 году. В прошлом году граждане Грузии просили убежища в основном в Германии (9 194), Франции ​​(7 210) и Италии (3 105).

К снижению количества заявок могли привести несколько факторов. В 2023 году федеральное правительство Германии одобрило законопроект о включении Грузии в список безопасных стран, а это значит, что Германия сможет ускорить обработку заявок и гораздо быстрее высылать тех, кому не может быть предоставлено убежище.

В целом уровень отклонения просьб о предоставлении убежища довольно высок: страны ЕС отклонили 96% заявлений после первоначального обращения, и только 2% заявителей получили статус беженца и 2% дополнительную защиту в 2023 году. В то же время увеличились показатели реадмиссии граждан Грузии из Европы.

