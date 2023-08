Германия добавляет Грузию в список безопасных стран

Федеральное правительство Германии 30 августа поддержало представленный министром внутренних дел Нэнси Фезер законопроект о включении Грузии и Молдовы в список безопасных стран. Об этом сообщает агентство «Reuters». Решение федерального правительства означает, что Германия сможет ускорить процесс рассмотрения заявлений и гораздо быстрее депортировать тех лиц, кому не может быть предоставлено убежище.

По данным министерства, в 2022 году и первом полугодии 2023 года было отклонено 99,9% заявок из обеих стран, что составляет более десятой части всех отклоненных заявок. В прошлом году 8 865 грузин и 5 218 молдаван обратились с просьбой о предоставлении убежища в Германии.

Министерство поясняет безопасные страны происхождения как страны, где, как правило, нет страха перед уголовным преследованием со стороны государства и где государство защищает своих граждан.

Данное решение подверглось критике со стороны группы правозащитников «Pro Asyl». По их словам, правительство Германии не принимает во внимание тот факт, что Россия оккупировала регионы Грузии и Молдовы и вытекающие из этого опасности. Кроме того, в этих странах есть проблемы с верховенством закона и защитой прав ЛГБТ+ и свободы прессы. По заявлению группы, «в Грузии приняты законы против дискриминации и преступлений на почве ненависти, но группы по защите прав ЛГБТ+ заявляют, что отсутствует адекватная защита со стороны правоохранительных органов, а гомофобия по-прежнему широко распространена на социально консервативном Южном Кавказе».

