Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 26 февраля, что Китай принял решение ввести безвизовый режим поездок для граждан Грузии. Выступая на заседании правительства, Кобахидзе отметил, что граждане Грузии смогут находиться в Китае 30 дней подряд без визы.

«Это важное решение, которое облегчит нашим согражданам поездки в Китай и создаст новые возможности для дальнейшего развития политических, экономических и культурных связей между Грузией и Китаем. Это решение является еще одним важным практическим результатом Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного между Грузией и Китаем в прошлом году. Я хочу поздравить наших сограждан и поблагодарить наших китайских друзей, китайское правительство за это важнейшее решение», – заявил премьер-министр.

Следует отметить, что граждане Китая пользуются безвизовым режимом с Грузией с сентября 2023 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)