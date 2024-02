Лидеры и политики Грузии комментируют вторую годовщину начала полномасштабной войны в Украине

24 февраля лидеры Грузии, политики и граждане отмечают двухлетнюю годовщину начала Россией полномасштабной войны против Украины, выражая солидарность с дружественной страной. Для того, чтобы отметить этот день, в Украину прибыли многие мировые лидеры, однако визит грузинской делегации в Украину не планируется.

«Civil Georgia» предлагает высказывания грузинских лидеров и политиков по поводу второй годовщины начала полномасштабной войны против Украины:

Заявления лидеров Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили: «прошло два года, но Россия не победила! России не удалось сломить Украину и вашу твердость. России не удалось разделить Европу и отделить Европу от вас. Солидарность к вам единодушна, поддержка на лицо, успехов и победы вам!».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе: «ровно 2 года назад дружественный нам украинский народ подвергся большой несправедливости. Военная агрессия России унесла жизни десятков тысяч украинцев, в том числе сотен детей, более 10 миллионов человек стали беженцами или вынужденными переселенцами, разрушила экономику и инфраструктуру страны, оккупировано 20 процентов территории Украины. Война каждый день приносит жертвы и разрушения, и она должна закончиться. Грузия твердо поддерживает дружественный украинский народ, что выражается не только словами, но и мощной политической и гуманитарной поддержкой. Желаю нашему дружественному украинскому народу мира, суверенитета и территориальной целостности!».

Председатель Парламента Шалва Папуашвили: «Уже два года мир наблюдает жестокую войну в сердце Европы, которая принесла десятки тысяч жертв и разрушений. Самоотверженность украинского народа является примером великой борьбы за свою свободу и независимость. Грузия поддерживает украинский народ в этой неравной войне. Именно поэтому сразу после начала этой страшной войны Грузия безоговорочно поддержала Украину на всех политических платформах, несмотря на те риски, которые были и есть у нашей страны с точки зрения безопасности. Мы поднимаем свой голос в защиту украинского народа и призываем Россию со всех международных платформ прекратить военную интервенцию на украинской земле. Мы хотим призвать цивилизованный мир, тех, кто имеет власть повлиять на прекращение этого кровавого противостояния, не жалеть усилий и действовать в лучших интересах Украины».

МИД Грузии: «прошло два года с момента вторжения России в Украину, что явилось явным нарушением основополагающих принципов и норм международного права и Устава ООН. Война унесла множество жизней и миллионы людей были вынуждены покинуть дома. От имени Грузии мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Грузия поддерживает Украину и украинский народ».

Правящая команда

Михаил Сарджвеладзе, «Грузинская мечта», председатель Комитета Парламента по правам человека: «то, что происходит сегодня в Украине, нельзя терпеть. Естественно, со стороны Грузии все, что можно было сделать, было сделано в направлении того, что называется гуманитарной поддержкой и поиском всяческой помощи. Однако мы также пояснили, что, например, мы не можем позволить себе такие радикальные меры, как участие в активных военных действиях, военную поддержку, введение санкций, которые могут иметь разрушительные последствия для Грузии. Это просто невозможно и невообразимо, потому что на карту поставлены жизненные интересы Грузии… Мы не имеем права рисковать ни при каких обстоятельствах. Это главное, что, конечно, должно понять и хорошо понять население Грузии, за исключением оппозиции, и должны понять, конечно, Украина и цивилизованный мир в целом».

Ираклий Кадагишвили, «Грузинская мечта»: «мы сделали все, что могли, начиная с компенсации Грузии и заканчивая созданием образовательного процесса для (украинских) детей на их родном языке. И государство, и народ без колебаний оказывали гуманитарную помощь… Но мы с самого начала говорили, что не будем предпринимать такие шаги… шаги военного характера, которые могут стать предлогом для провокации, эскалации и агрессии России против Грузии».

Оппозиция

Единое национальное движение: «прошло два года с начала агрессии России в Украине. Мы верим, что победа Украины неизбежна».

Георгий Гахария, «За Грузию»: «в течение двух лет Украина с невероятным мужеством сражается против жестокого врага, чтобы защитить свободу и европейский выбор. Мы должны помнить, что героическая борьба Украины защищает всю Европу. Свободный мир должен продолжать решительно выражать поддержку ради победы Украины, если мы хотим обеспечить мир и безопасность в Европе и за ее пределами».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Сегодня исполняется 2 года с тех пор, как героические народ и войны Украины, в том числе и наши грузинские парни, неустанно противостоят империи зла и защищают свою страну, детей, матерей и семьи. Выражаю уважение непоколебимому мужество тех, кто неустанно борется за свободу Украины. Их стойкость является источником надежды и вдохновения для всех, кто стремится к свободе и миру. Добро обязательно победит зло».

