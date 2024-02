Премьер-министр провел брифинг после возвращения из Брюсселя

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 23 февраля после возвращения из Брюсселя провел брифинг, на котором затронул ряд вопросов, в том числе встречи с лидерами Европы и НАТО. Премьер-министр также ответил на вопросы журналистов по таким вопросам, как участие Иванишвили в избирательной кампании, реакция лидеров ЕС на антизападные заявления «Грузинской мечты», стратегическое партнерство между Грузией и КНР и между Грузией и США.

Говоря о своем визите в Бельгию, премьер-министр Кобахидзе подчеркнул, что на всех встречах было подчеркнуто благорасположение партнеров по отношению к Грузии и ее делегации, а верховный представитель ЕС Жозеп Боррель назвал заседание Совета ассоциации ЕС-Грузия лучшим из когда-либо проводившихся.

Кобахидзе поблагодарил делегацию, которая сопровождала его во время визита, и подчеркнул приверженность Грузии интеграции в ЕС. Он подчеркнул, что к 2030 году Грузия будет в числе стран-кандидатов, которые будут лучше всего подготовлены к вступлению в Евросоюз, как с демократической, так и с экономической точки зрения. Он добавил, что правительство Грузии приложит все усилия для выполнения этой задачи.

Вопросы и ответы

На вопрос телекомпании «Имеди», насколько проблематично, что некоторые грузинские политики создают неправительственные организации и получают зарубежное финансирование, и законно это или нет, Кобахидзе ответил: «что касается косвенного финансирования партий или политических субъектов в целом, это прямо противоречит и нашему законодательству, и суверенитету государства в целом. Общий подход, сложившийся в демократических странах, заключается в том, что партии, политические субъекты могут финансироваться только из внутригосударственных источников, а не из внешних источников». По его словам, в Грузии «тенденция положительная, кстати, эта положительная тенденция началась после того, как в Парламенте был инициирован закон об иностранных агентах, с тех пор мы видим положительные тенденции, больше не происходит косвенное финансирование политических субъектов, по крайней мере объемы такого финансирования сократились, и это очень хорошо, хотя мы должны следить за каждым таким прецедентом до конца».

Он также подчеркнул, что дополнительные законодательные изменения, касающиеся иностранного финансирования неправительственных организаций, инициироваться не будут.

Журналисты поинтересовались, просили ли Кобахидзе на встречах с лидерами Евросоюза разъяснить его антизападные высказывания и резкую критику депутатов Европарламента, особенно председателя Европарламента Роберты Мецола.

Премьер-министр отметил, что Роберта Мецола была первой, кто инициировал разговор о «недоразумении между Европарламентом и Парламентом Грузии». По словам Кобахидзе, в 2022 году Европарламент принял три «абсолютно несправедливые резолюции, нам пришлось раскритиковать эти несправедливые резолюции, благодарю, в том числе, госпожу Роберту Мецола за то, что после этого была установлена правильная практика, такие резолюции уже давно не принимаются Европарламентом». премьер-министр выразил надежду, что правительство Грузии установит более тесные отношения с Европарламентом и что отношения потеплеют после предстоящих выборов.

На вопрос, как основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили будет участвовать в избирательном процессе, Кобахидзе ответил, что это зависит от него и его видения. По его словам, они пока не обсуждали детали планирования избирательной кампании. «Конечно, у нас будут встречи и запланирована избирательная кампания», – сказал он, добавив, что в ближайшее время планов по смене правительства нет.

Отвечая на вопрос о новых изменениях, внесенных в правила укомплектования ЦИК, премьер-министр отметил, что эти изменения необходимы для разрешения «тупиковой ситуации», с которой они столкнулись при назначении новых членов ЦИК, и что тупиковая ситуация в законе о ЦИК был вызван пунктом, включенным в соглашение от 19 апреля. Он также заявил, что новый закон обеспечит выход из тупика.

В ответ на отдельный вопрос премьер-министр повторил мнение «Грузинской мечты» о том, почему была отменена должность заместителя председателя ЦИК, избранного оппозицией. По его словам, существовала вероятность того, что оппозиционные партии «планировали саботировать работу ЦИК, сместить председателя ЦИК и использовать избранного оппозицией заместителя председателя для «контроля» этого учреждения».

Он также говорил о войне России против Украины и сказал: «наш долг – оказывать максимальную поддержку нашим украинским друзьям как с политической, так и с гуманитарной точки зрения… Мы желаем нашим украинским друзьям, украинскому государству, украинскому народу суверенитета и территориальной целостности». Кобахидзе подчеркнул, что Украина сейчас находится в очень сложной ситуации, и добавил, что не может прогнозировать, чем закончится война. По его словам, даже во время обсуждения будущих сценариев в Брюсселе ему не удалось услышать каких-либо конкретных прогнозов от лидеров стран-членов и институтов ЕС.

Премьер-министра также спросили о стратегическом партнерстве с Китаем и США и о том, означают ли его встречи с послом Китая в Грузии, а затем с послом США по возвращении из Брюсселя, что правительство изменило свои приоритеты. Он отметил, что оба стратегических партнерства важны для Грузии, однако «приоритеты зависят не только от нас, отношения – это обоюдное дело, поэтому приоритеты определяются взаимно».

Что касается позиции Китая, «мы видим очень сильный интерес к углублению этих отношений, который выражается и в конкретных шагах, например, у нас очень активные торгово-экономические отношения, китайские компании очень активно участвуют в экономических проектах, что важно для того, чтобы правильно реализовать соответствующие проекты».

Говоря о стратегическом партнерстве с США, премьер-министр сказал, что «у нас здесь уже много лет наблюдается некоторая слабость… Возьмем, к примеру, уже много лет между странами не было визитов на высоком уровне… У нас не очень хорошая ситуация в плане торгово-экономических отношений, у нас нет прямых авиарейсов, у нас нет безвизового режима».

Относительно бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, премьер-министр отметил, что «уже два года мы помним, велась спекулятивная кампания, будто состояние здоровья Михаила Саакашвили тяжелое… В конце концов выяснилось, что все это были спекуляции, пустая ложь» и что он присоединяется к политическим процессам. Кобахидзе подчеркнул, что вопрос помилования Саакашвили не поднимался ни на одной встрече с международными партнерами.

Премьер-министр кратко рассказал о планах встретиться с врачами, которые последний месяц протестовали против сноса здания Центральной республиканской больницы. По его словам, он постарается найти пути решения их нужд, продолжая при этом процесс реабилитации больницы.

Премьер-министр также отреагировал на предложение «Единого национального движения» назначать и отбирать судей судебной системы посредством процедуры «вэттинга». «Что касается вэттинга, цель ясна, для чего подобные процессы использовались до 2004 года, после 2004 года, этот процесс хотят запустить в нашей стране с той же целью, такие процессы часто используются для того, чтобы осуществлять политический контроль над судебной системой, над правосудием, чтобы произошло посягательство на независимость правосудия, что для нас абсолютно неприемлемо», – заявил Кобахидзе.

Предложенный процесс «вэттинга» предполагает повторную оценку судейскогокорпуса с целью проверки их добросовестности. Одно из девяти условий Еврокомиссии обязывает правительство завершить и осуществить судебную реформу, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, полностью реализовать рекомендации Венецианской комиссии и обеспечить прозрачный и инклюзивный процесс. Введение процедуры «вэттинга» могло бы стать одним из способов реализации таких реформ, как это произошло в Украине и Молдове, которые уже внедрили эту процедуру в свое законодательство.

