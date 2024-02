МИД России предупреждает граждан о рисках безопасности в Абхазии

Министерство иностранных дел Российской Федерации 16 февраля предупредило своих граждан «о рисках безопасности», связанных с поездкой в оккупированный регион Абхазия после того, как житель Абхазии, который в 2019 г. «совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда» оккупированного региона.

В МИД России написали в своем Телеграм-канале, что российская сторона «с крайным недоумением восприняла» информацию об освобождении Эдгара Абухба 2 февраля. В ведомстве раскритиковали смягчение приговора и отметили, что «данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия» к преступлениям, совершенным в Абхазии, и «выносимым виновникам мерам наказания».

МИД России предупреждает российских граждан о повышенных рисках безопасности и отмечает: «очевидно, что это создаёт риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чём мы вынуждены предупредить наших соотечественников».

18 февраля в пресс-службе т.н. «Верховного суда» Абхазии отреагировали на заявление МИД России и пояснили, что осужденный на момент совершения преступления был несовершеннолетним, поэтому срок его наказания не мог превышать 10 лет и он был приговорен к 9 годам лишения свободы.

По заявлению того же источника, смягчение срока наказания не имело места. Источник пояснил, что в Абхазии нет исправительных колоний, а есть только СИЗО. Из-за этого срок заключения при общем режиме засчитывается «один к двум», при строгом режиме – «два к трем» – согласно отдельному закону, который действует на стадии исполнения приговора. Источник «не исключил», что именно по этой причине Абухба, срок наказания которого начал отсчитываться со 2 августа 2019 года, был освобожден после 4,5 лет заключения.

В последнее время отношения между Россией и оккупированной Абхазией обострились. Местная оппозиция и некоторые неправительственные организации обвиняют де-факто власти региона и требуют отставки лидера оккупированного региона Аслана Бжания.

