В оккупированной Абхазии при пожаре сгорела картинная галерея

В результате пожара в картинной галерее оккупированной Абхазии 21 января были уничтожены работы абхазских художников. По данным местных СМИ, в огне было уничтожено более 4 000 картин, а спасти удалось лишь около 200 работ. Директор галереи Сурам Сакания заявил, что галерее нанесен «непоправимый ущерб». Инцидент вызвал протесты и критику де-факто властей за халатность, неправильное, небрежное и безответственное отношение к галерее. Объектом критики стал лидер оккупированного региона Аслан Бжания, который, как сообщается, прибыл на «дачу Сталина» вскоре после пожара «для участия в корпоративе Администрации президента».

Сакания заявил со ссылкой на пожарных, что пожар начался на крыше здания. «По-видимому, произошло замыкание в электропроводке», – сказал он.

Лидер оккупированного региона поручил «прокуратуре» разобраться в причинах пожара.

Исполняющая обязанности министра культуры оккупированного региона Динара Смыр назвала пожар в выставочном зале «невосполнимой утратой для национальной культуры Абхазии». По ее словам, весь первый этаж был окутан дымом и шансов что-либо спасти не было. Смыр заявила, что никто не обращался к властям о том, что пожарная безопасность здания галереи плачевна, но местные ученые опровергли ее утверждения, заявив, что пожар в галерее уже случился в 2014 году, после чего властям было поручено изучить вопрос об улучшении условий хранения и безопасности.

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала пожар «настоящей трагедией» и «гуманитарной катастрофой» для оккупированного региона и отметила, что Россия направляет специалистов для помощи в восстановительных работах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала случившееся «трагедией для каждого из нас». Она выразила сожаление по поводу того, что это было «прямым результатом пренебрежения культурной самобытностью как со стороны де-факто руководства, так и со стороны российских оккупантов».

«Призываю международное сообщество сосредоточить внимание на вопросе защиты нашего культурного наследия на оккупированных территориях Грузии», – сказала президент.

The fire that destroyed Sokhumi’s National Gallery in occupied #Abkhazia is a tragedy for us all. I deplore what is a direct consequence of the neglect of cultural identity both by the de facto leadership and the Russian occupants — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 22, 2024

Картинная галерея была создана в 1963 году. Нынешнее здание было выделено галерее по решению т.н. «первого президента» оккупированного региона Владислава Ардзинба.

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