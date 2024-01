СМИ и местные жители обеспокоены чрезмерным выловом рыбы в оккупированной Абхазии

Со ссылкой на местных жителей СМИ сообщают, что турецкие корабли занимаются незаконным рыболовством в территориальных водах Грузии, в частности у берегов оккупированной Абхазии. Рыбалка с участием турецких судов ведется в оккупированной Абхазии уже много лет. В этом году местные жители были обеспокоены увеличением масштабов рыболовства и невыносимым запахом в городе Сухуми.

По словам Савелия Читанава, работающего в направлении экологии в оккупированной Абхазии, ветер приносит неприятный запах с рыбоперерабатывающих заводов. Что касается нарушений, связанных с рыболовством, оккупационный режим утверждает, что таких случаев выявлено всего два и по обоим случаям ведется следствие.

По сообщению издания «Эхо Кавказа», в декабре прошлого года оккупационный режим Абхазии предполагал выловить за текущий сезон 90 тысяч тонн хамсы. Эта цифра значительно выросла по сравнению с предыдущим сезоном, а серьезное увеличение масштабов вылова вызывает опасения по поводу потенциальной угрозы репродуктивной способности популяции хамсы. Неизвестно, выдавали ли власти Грузии разрешения на рыбную ловлю турецким компаниям. «Civil Georgia» обратился в компетентные ведомства Грузии, но ответа пока не получил.

