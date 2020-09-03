Министерство иностранных дел Грузии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.Ge
Новости

Грузия присоединилась к заявлению ЕС по вопросу об отравлении Навального

03/09/2020 - 22:42
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Министерство иностранных дел Грузии 3 сентября заявило, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ Грузия присоединилась к заявлению Евросоюза по вопросу об отравлении критика Кремля, российского оппозиционного политика Александра Навального.

Как сообщает МИД Грузии, «в заявлении ЕС выражается обеспокоенность по поводу обнаружения химического вещества группы «Новичок» в тестах Навального и подчеркивается необходимость проведения властями России независимого и прозрачного расследования дела об отравлении Навального».

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03/09/2020 - 22:42
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