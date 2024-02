Попытка Сухуми заключить соглашение с «Росгвардией» в Абхазии предположительно провалилась

В конце прошлой недели абхазские Телеграм-каналы опубликовали проект соглашения между Федеральной службой войск Национальной гвардии РФ («Росгвардия») и «МВД» Абхазии, что вызвало обеспокоенность местного населения оккупированного региона по поводу «вмешательства во внутреннюю политику» и «потери суверенитета». В проекте соглашения основными направлениями сотрудничества подписавших структур названы «обеспечение общественного порядка и общественной безопасности», «борьба с терроризмом и экстремизмом», «государственный контроль за оборотом оружия», «защита имущества физических и юридических лиц», «осуществление действий, направленных против преступности» и т.д.

Местные эксперты опасаются, что настоящей причиной соглашения может стать необходимость силового разгона акций протеста, а также защиты инвестиционных проектов российской стороны.

Абхазская оппозиция призвала «министра внутренних дел» Роберта Киута «отказаться от подписания соглашения с Росгвардией». Обращение подписали партии «Форум народного единства» и «Апсны», а также общественные организации «Абхазское народное движение», «Аруаа» и «Наша столица».

Роберт Киут первоначально отверг опасения по поводу соглашения, заявив 10 февраля, что «в этом проекте ни в коей мере не предусматривается физическое присутствие сотрудников Росгвардии на территории Абхазии, либо их вмешательство в нашу внутриполитическую деятельность». «Главная наша цель – это обмен опытом, получение знаний», – добавил он.

Его заявление не успокоило оппонентов, поэтому на следующий день руководство «МВД» оккупированного региона встретилось с представителями нескольких общественных организаций региона. «Хотим отметить, что руководители силовых структур выразили полную солидарность в части рисков, вытекающих из документа. И высказали мнение о том, что он не подлежит подписанию. Выражаем благодарность всем общественным и политическим организациям, а также небезразличным гражданам за активное участие в разрешении этого вопроса», – заявили в «Абхазского народного движения» после встречи.

11 февраля «министр внутренних дел» выступил со вторым заявлением, в котором отметил, что руководство «МВД» Абхазии не будет подписывать межведомственное соглашение.

Между тем, по распространенным сообщениям, оппозиция обратилась к членам де-факто законодательного органа о внесении изменений в т.н. «О международных соглашениях Республики Абхазия», которые предусматривают предварительное согласование с «парламентом» Абхазии всех проектов соглашения, включая межведомственные проекты.

