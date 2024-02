МИД России о предполагаемой перевозке взрывчатки из Украины в Россию через Грузию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции 7 февраля прокомментировала заявление Службы госбезопасности Грузии о предполагаемой перевозке взрывных устройств из Украины в Россию через Грузию. Захарова обвинила Украину и заявила, что «к сожалению, это не первый раз, когда Грузия, ее территория (тогда это были и люди) используются буквально всеми теми, кто хочет дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве и прибегает к террористическим методам».

Захарова заявила, что «это очередной эпизод, демонстрирующий истинную сущность киевского режима». По ее словам, это «бандформирование», поощряемое Западом, которое чувствует абсолютную безнаказанность и «продолжает осуществлять практику террора», прежде всего против российских гражданских объектов.

«Напомню, разгул международного терроризма на Северном Кавказе, когда именно через территорию Грузии международные террористы провозили или пытались провозить (когда-то получалось, когда-то это пресекалось) оружие, боеприпасы, амуницию, деньги и наркотики, без которых терроризм что тогда, что сейчас, на примере киевского режима, уже не «полон» в своих характеристиках», – заявила она.

Представитель МИД России также заявила: «мы же помним, как те, кто стоял за переброской в нашу страну международных террористов» и добавила, что те люди, «кто привечал этих самых боевиков и экстремистов в Вашингтоне и Лондоне, делали все для того, чтобы и Грузию превратить в перевалочный пункт международного терроризма».

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) 5 февраля сообщила, что в результате оперативно-розыскных и следственных действий изъято несколько единиц специальных взрывных устройств и большое количество взрывчатки. В СГБ заявили, что указанные взрывные устройства и вещество были ввезены из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января этого года через пункт пропуска «Сарпи» на автомобиле типа «минивен», принадлежащем гражданину Украины, и планировалось вывезти в РФ, а именно в город Воронеж через КПП «Дариали».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)