Парламентская оппозиция встретилась с кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе

Представители парламентской фракции «Единого национального движения» и других парламентских партий встретились с кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе и представленным им в Парламент составом правительства в рамках процедур по объявлению доверия.

Кандидат в премьер-министры представил оппозиционным депутатам правительственную программу «Ради построения европейского государства» и планы на ближайшие 10 месяцев. Кобахидзе отметил, что осенью это будет новая правительственная программа, которая будет подготовлена ​​путем консультаций с экспертами в этой сфере.

Кобахидзе начал свое выступление с подчеркивания решающей роли экономики в развитии страны, во время чего он сосредоточил внимание на инфраструктуре, энергетике и доступе к Интернету. Он рассказал о завершении таких крупных инфраструктурных проектов, как автомагистраль Запад-Восток и проект глубоководного порта Анаклия, а также акцентировал внимание на развитии энергетики и завершении строительства гидроэлектростанций. Кобахидзе также рассказал об улучшении доступа к Интернету и водоснабжению, расширении газификации и развитии туризма.

Кандидат в премьер-министры отметил, что сельскохозяйственные проекты будут продолжены, а охрана окружающей среды, региональное развитие, образование, спорт и здравоохранение станут приоритетами правительства. Что касается внешней политики, Кобахидзе подчеркнул укрепление обороноспособности и планы полной интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Сессия вопросов и ответов

Программа, представленная Кобахидзе, подверглась критике со стороны оппозиционных партий. Вопросы охватывали такие проблемы, как безработица, бедность, коррупция, демография, инфраструктурные проекты, политическая поляризация и пенсии. Кобахидзе по большей части избегал конкретных ответов на конкретные вопросы и ограничивался лишь общими ответами.

Отвечая на вопрос председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили о проблеме высоких цен на электроэнергию, газ и воду, Кобахидзе рассказал об экономическом росте в Грузии. На большинство вопросов социально-экономического характера он ответил сравнением показателей 2012 и 2023 годов, и отметил, что в таких сферах, как безработица и бедность, население Грузии по-прежнему сталкивается с проблемами, хотя есть значительный прогресс в направлении улучшения.

Независимый депутат Тамар Кордзаия спросила Кобахидзе, почему он хочет стать главой правительства и каковы его конкретные планы и видения, на что Кобахидзе кратко ответил, что его выдвинули недавно и что больше о своих планах он сможет сказать до осенних выборов.

Несколько депутатов от оппозиции также задали ему вопросы о проекте глубоководного порта Анаклия, в частности, о компании, которая будет выбрана в качестве инвестора, и о том, будут ли китайские компании иметь привилегированное положение в этом процессе. Кобахидзе ответил: «географическому пространству будет уделяться меньше внимания, главное, кто предложит нам лучшие условия».

По поводу реконструкции Гелатского монастыря были подняты вопросы о том, какую ответственность возьмет на себя в этом процессе правительство и, в частности, Министерство культуры. Кобахидзе отметил, что Патриархия Грузии взяла на себя ответственность за процесс восстановления, однако в случае необходимости правительство готово сотрудничать с ней.

Еще одной актуальной темой были предстоящие выборы, в частности, открытие избирательных участков в странах, где существенно представлена ​​грузинская диаспора. Кобахидзе заявил, что согласно демократической практике, выборы могут проводиться только на территории государства, а поскольку территория посольств является частью государства, «избирательные участки будут открыты только на территории посольств».

На вопрос, достигнут ли оппозиция и правящая партия консенсуса и сделают ли шаг к деполяризации, Кобахидзе ответил: «грубость в политике, грубая риторика, это не в наших интересах… В интересах страны, конечно, поменьше грубости в политике… Однако мы согласны с тем, что нашей политической системе определенно нужно больше консенсуса, меньше радикализма».

Говоря о риторике «Грузинской мечты», которая называет оппозицию «радикальной оппозицией» и «врагами государства», а также использует риторику о «партии глобальной войны», Кобахидзе заявил, что термин «радикальная оппозиция» оправдан для тех партий, которые утверждают, что «Грузинская мечта» является пророссийской, а «партия глобальной войны» относится к внешним силам, которые не заинтересованы в развитии процессов в Грузии так, как это отвечает интересам страны.

Отвечая на вопрос об освобождении из заключения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, Кобахидзе сказал, что здоровье Саакашвили улучшилось, о чем свидетельствует его возвращение в политику, и что он находится в гораздо лучшем состоянии, чем любой другой заключенный, и, в отличие от других заключенных, отбывает наказание в двухкомнатной больничной палате. Кобахидзе даже заявил, что «человека может угнетать тот факт, что он находится в дискриминационной ситуации по сравнению с другими заключенными. Остальные заключенные вынуждены отбывать срок в камере, Михаил Саакашвили находится в двухкомнатной палате без каких-либо оснований. С моральной точки зрения меня это бы угнетало».

Ираклий Кобахидзе озвучил несколько конкретных обещаний:

Реконструкция Центральной республиканской больницы продолжится путем консультаций с медперсоналом;

Правительство будет работать над решением проблемы монастыря Давид-Гареджи посредством официального диалога с Азербайджаном;

Министерство образования будет работать над включением в бюджет бесплатного школьного питания;

Увеличится количество систем раннего предупреждения для предотвращения стихийных бедствий.

Сегодня, после того как парламентское большинство заслушает кандидата в премьер-министры, Парламент выразит доверие новому премьер-министру и его правительству.

