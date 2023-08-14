Заявления представителей власти о трагедии в Шови вызвали возмущение в обществе

Заявления высокопоставленных представителей власти об оползне 3 августа в Шови (регион Рача, Западная Грузия) вызвали возмущение среди общественности. В частности, председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге сегодня назвал «пустой ложью» информацию об одном из спасенных детей, согласно которой он три часа боролся с селевым потоком.

Кобахидзе заявил: «были домыслы, распространялась неверная информация о том, что, например, вроде бы один из детей три часа боролся с селевым потоком. Это просто невероятная ложь. Там просто невозможно, чтобы процессы развивались таким образом. Еще раз повторю, что стихия была мгновенной и, к сожалению, у людей, кого достигла селевая масса, просто не было шансов выжить. Разговор о том, что кто-то три часа боролся со стихией, — пустая ложь».

В то же время председатель «Грузинской мечты» поставил под сомнение распространенную Давидом Джеладзе фотографию, на которой видно, на каком расстоянии он вместе со своей племянницей пересек селевую массу с противоположной стороны от гостиницы «Сансет Шови» до самой гостиницы. Кобахидзе отметил: «по этой фотографии я не могу вам сказать, почему нужно было переходить с одного берега на другой, я не знаю, потому что, конечно, было безопаснее оставаться на том берегу. Многие люди остались там. Мы были на этой территории на второй день, и перейти там было практически невозможно. Поэтому все это должно быть проверено. Детали на этом фото должны быть выяснены. Я не знаю, почему и как вы можете просто перебраться с одного берега на другой».

По поводу использования в зоне бедствия вертолетов, оснащенных приборами ночного видения, Ираклий Кобахидзе заявил, что в этом не было необходимости. По его словам, после прибытия вертолетов выжившие были идентифицированы до наступления темноты, а после наступления темноты эту операцию продолжили дроны, оснащенные приборами ночного видения. Он отмечает, что селевая масса обрушилась мгновенно и спасти удалось лишь тех людей, которые оказались на краях, где эта масса не превышала 1 метра. Также, по его словам, было «невозможно» спасти людей, попавших под этот селевой поток.

Заявление председателя «Грузинской мечты» было ответом на вчерашнее заявление министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, который сказал: «у нас есть средства для ночных полетов, мы их закупили, мы можем летать, хотя есть очень большой риск и если жизни человека в данный момент реально ничего не угрожает, нецелесообразно и недопустимо, чтобы пилоты также рисковали каким-то образом. Нельзя, чтобы просто, когда мы можем вывезти людей утром, за три часа, рисковать и потерять либо вертолет, либо пилотов… Люди были в безопасном месте, не нужно было рисковать пилотами. Вертолет мог разбиться. Это риск, ночью нет такого обзора, есть ущелье, есть горы, есть деревья, и можно за что-то зацепиться».

Мнение Ираклия Кобахидзе разделяет председатель парламентского Комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе. Он заявляет: «если человек выжил на той стороне, то зачем ему было пересекать эту массу грязи, я просто не знаю, может быть, есть конкретная причина».

При этом Сарджвеладзе в заявлении от 8 августа также отмечал, что спасти людей невозможно было даже с использованием дополнительных ресурсов: «кто там выжил, тот выжил. Кого не покрыл селевой поток, все выжили. Начался бы поиск через 15 минут или через час, с учетом такой массы, с точки зрения перспектив, как это могло повлиять? Кто был в этот момент на таком месте, где его не покрывала та масса, тот человек выжил. Я не думаю, что немедленная реакция там повлияла бы на судьбу этих людей».

Мамука Мдинарадзе, председатель фракции «Грузинская мечта», пояснил своим заявлением в соцсетях слова Ираклия Кобахидзе и оправдал его. По его словам, «журналист сегодня показал фото Ираклию Кобахидзе (в телефоне) и задал вопрос по этому поводу. Он указал вероятную траекторию передвижения Джеладзе и его племянницы, где высота оползня и грязи местами достигала 3-4 метров. Реакция респондента также была соответствующей, хотя Ираклий Кобахидзе сказал, что это нужно проверить и уточнить, и ничего не мог сказать по поводу этой фотографии, соответственно, по поводу указанной траектории. Простейшая логика состоит в том, чтобы предположить, и это подтверждается проверкой рассказа, что Давид Джеладзе вместе с племянницей смог перебраться на другую сторону оползня не со стороны «Сансет Шови», а относительно ниже , в месте, где высота грязи хотя бы минимально позволила сделать это, что также является сложнейшим и невиданным делом, но это факт, и он сам рассказывает, что ему но удалось это сделать, и он вернулся обратно».

Люди, пережившие стихию, откликаются на заявления правящей команды

Давид Джеладзе сказал в интервью телеканалу «Формулы»: «сегодняшнее заявление меня потрясло, уничтожило. Я чувствую себя очень оскорбленным. Каждый день мы просыпались в надежде, что нам кто-нибудь позвонит, хотя бы напишет мне ободряющее сообщение, спросит, как это мне удалось сделать, я просыпался с такими мыслями. Сегодняшнее заявление (Ираклия Кобахидзе) повергло меня в шок, полностью уничтожило, получается, что все, что я рассказал и что со мной произошло, я все это лгал? Не знаю, как я могу даже разговаривать сейчас, не знаю, я очень нервничаю и волнуюсь, меня никогда так не оскорбляли… Если бы он вообще ничего не сказал о выживших, я бы, наверно и не вспоминал об этом… Не понимаю, в чем смысл обвинять меня, может быть, не хотят, чтобы были преданы огласке ужасы, которые произошли Шови».

Мариам Берианидзе, попавшая под оползень во время стихийного бедствия в Шови, пишет: «с 3 августа прошло 11 дней, может сперва спросили бы о состоянии хоть кого-то. Когда думаешь, какое еще дно может произойти больше этого, но каждый раз ошибаешься. Господин Ираклий (Кобахидзе), в течение 11 дней если бы хоть раз поинтересовались состоянием выживших и тем, что произошло, возможно, вы бы поняли, что волна, которая на нас обрушилась, была 20 сантиметров, а 3 метра, эта волна оползня тащила нас на еще несколько метров, мы были не у края грязи, а в середине оползня, и да, 3 часа! Мы просили о помощи 3 часа, мы застревали в грязи до 4 метров от оползня и отчаянно просили о помощи, может вам стоит проверить наши записи в службе 112, если вы нам не верите. Может вы ознакомитесь с фотографиями из эпицентра стихии. У меня тоже есть одно видео, и я вам его пришлю. Может вы мне покажете, где тот берег, где мы застряли, а я покажу 16 человек, застрявших в центральной части оползня!.. Этот брифинг — полный позор! Ваше равнодушие — позор, эта страна — позор».

Выживший в катастрофе Гио Адамия также отреагировал на заявление Кобахидзе. Он отмечает: «своими глазами видел, как Тасо ползла в оползне более трех часов, она не могла идти, легла, все перепробовала. Мы стояли на мосту у Кальциевой воды, за полминуты все накрыло оползнем. Когда мы перебрались на немного возвышенное место, оползень снова прошелся над нами и тащил нас более чем на 20 метров. Давида и Машо оползень протащил подальше. Вокруг нас везде был оползень, мы стояли в ледяной грязи и ждали вертолета 3 часа. Ираклий Кобахидзе, ты не испытывал, что значит стоять по колено в оползне, на спине сидит ребенок, м при каждом шаге камни резали твои ноги, не иметь сил идти, бояться новой волны каждую секунду. Ты не испытывал с ребенком на руках смотреть на двухметровую оползневую волну перед собой, видя, как она движется на тебя и не имея возможности убежать куда-нибудь. Борьба за жизнь — это не спекуляция!».

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