Бидзина Иванишвили возвращается в политику, чтобы «защитить власть от человеческих искушений»

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, выступая на съезде правящей партии 30 декабря, заявил, что возвращается в политику в качестве почетного председателя «Грузинской мечты».

В начале своего выступления он заявил, что политическая деятельность «не в моем характере». Он напомнил о своем обещании, данном общественности в 2012 году, что уйдет из политики и отметил, что в 2013 году сдержал свое слово и принял «беспрецедентное в истории мировой политики решение и покинул пост премьер-министра». «Я пришел в политику не из-за должности. Я принял решение войти в политику с верой в то, что именно этот мой шаг больше всего послужит интересам страны и народа. Я ушел из политики через год с уверенностью, что выполнил свою миссию и что у преступников никогда не возникнет амбиция вернуться к власти. Однако, как выяснилось позже, криминальная политическая система имела более глубокие корни, чем казалось на первый взгляд», – заявил Иванишвили, добавив, что впервые ему пришлось вернуться в политику в 2018 году. Он напомнил слова тогдашнего посла ЕС, который сказал Бидзине Иванишвили, что «если ты не вернулся бы, один месяц, и от правящей партии ничего не осталось бы». По словам Иванишвили, свою миссию он выполнил: «заново наладили команду, выстроили систему, и только после этого я во второй раз ушел из политики».

Иванишвили напомнил о «предательстве» бывшего премьер-министра Георгия Гахария и отметил, что «тогда мне пришлось взять на себя функцию советника, и если бы я не помогал команде консультациями, процессы развивались бы по самому тяжелому для страны сценарию».

С тех пор, по его словам, он имел консультации с 2-3 лидерами партии, что «помогало поддерживать здоровую обстановку в команде». Он также заявил, что давать советы команде бывшим лидером партии – обычное явление, и подобные вещи происходили и продолжают происходить во многих демократических странах.

«Сегодня Грузия сталкивается с трудными вызовами. Геополитическая ситуация вокруг нашей страны усложнилась, а вызовы усилились. Соответственно, стало затруднительно выполнять задачи, стоящие перед страной. В таких условиях даже небольшая ошибка со стороны властей в лице правящей партии может стоить стране очень дорого», – сказал Иванишвили, – «Национальные цели Грузии можно будет считать по существу выполненными только после того, как мы полностью защитим национальную самобытность, полностью восстановим суверенитет государства, объединим страну и выполним внешнеполитические задачи – интеграция в ЕС является сегодня главной внешнеполитической задачей Грузии».

По словам Иванишвили, «к сожалению» оппозиция полностью развалилась – политическая структура, ответственная за контроль над правящей командой в политической системе». «Оппозиция, отягощенная своим криминальным прошлым, и раньше не отличалась здоровым и эффективным контролем над властью, а сейчас у нее уже не осталось даже минимальных ресурсов дееспособного контроля. Вместо эффективного контроля со стороны оппозиционных партий мы имеем поток лжи, который ежедневно льется из их СМИ и настолько исхудал, что уже не может создать хотя бы малейшего дискомфорта правящей команде», – заявил он.

В этих условиях, продолжил он, риски в правящей команде возрастают. «Отсутствие оппозиции легко может вскружить голову правящей партии и ослабить ее. Кроме того, когда снаружи некому бросить вызов, возникает соблазн придумать конфликт внутри команды. Кроме того, при отсутствии оппозиционного контроля возрастают риски коррупции, что требует специальной страховки», – сказал Иванишвили.

По его словам, все это заставило его принять неприятное для него решение «вернуться в политику и занять должность почетного председателя правящей партии». Он подчеркнул, что причина его возвращения не связана с выборами, поскольку «если бы парламентские выборы состоялись сейчас, «Грузинская мечта» получила бы 90-100 мандатов даже без избирательной кампании».

Иванишвили пояснил, что основная цель его возвращения — «защитить укрепившуюся чрезмерно команду от человеческих искушений. Правящей партии нужен новый центр тяжести, и я считаю, что выполнение мной миссии этого нового центра тяжести сегодня своевременно и необходимо».

Он подчеркнул, что как почетный председатель партии он будет главным советником команды. «Я не хочу совмещать полномочия действующего председателя партии (Ираклия Кобахидзе), который прекрасно осуществляет руководство партией и будет выполнять функцию управления партией в будущем». По словам Иванишвили, партия нуждается в его «политическом и жизненном опыте и соответствующих советах», чтобы «привести нашу страну к окончательной победе».

«У нас есть возможность полностью защитить нашу национальную идентичность, полностью восстановить государственный суверенитет и территориальную целостность страны, поставить Грузию в ряды стран с высоким уровнем дохода до 2030 года и вступить в Евросоюз», – добавил Бидзина Иванишвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)