ТВ «Имеди»: Ираклий Кобахидзе и Ираклий Гарибашвили поменяются должностями

Телекомпания «Имеди» сообщает, что в ближайшее время действующий председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и премьер-министр Ираклий Гарибашвили поменяются должностями. «Имеди» сообщила 29 января, что, по ее «эксклюзивной информации», правящая партия планирует изменения и в Кабинете министров.

Кроме того, Ираклий Кобахидзе займет также пост политического секретаря партии «Грузинская мечта». По информации «Имеди», ожидаемые изменения обсуждались на заседании Политсовета правящей партии, состоявшемся 24 января.

Согласно изменениям, внесенным в устав «Грузинской мечты», после возвращения Бидзины Иванишвили в политику назначение следующего премьер-министра является его прерогативой, как почетного председателя партии.

«Грузинская мечта» заявила, что съезд партии состоится 1 февраля.

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, выступая на съезде правящей партии 30 декабря, заявил, что возвращается в политику в качестве почетного председателя «Грузинской мечты». Выступая на том же съезде, он отметил, что причина его возвращения в политику – защита власти «от человеческих искушений».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)