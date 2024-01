Обновленный Устав «Грузинской мечты» формально наделяет полномочиями «почетного председателя»

8 января был опубликован обновленный Устав «Грузинской мечты», который был одобрен съездом партии 30 декабря. По обновленному Уставу, создана должность «почетного председателя», на которую съезд партии избрал основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили. Согласно обновленному Уставу, Иванишвили формально будет использовать ту власть, которую он всегда имел в политике, хотя до сих пор и из-за кулис.

30 декабря Бидзина Иванишвили официально вернулся в политику уже в третий раз и стал «почетным председателем» «Грузинской мечты». Выступая на съезде партии, Иванишвили пояснил, что основная причина его возвращения – «защитить чрезмерно окрепшую команду от человеческих искушений».

Несмотря на это, что оппозиционные партии расценили возвращение Иванишвили как формализацию его полуформального правления. По их мнению, Иванишвили фактически никогда не уходил из политики, а его возвращение показало, что «Грузинская мечта» теряет силу перед важнейшими парламентскими выборами 2024 года.

Обновленный Устав партии наделяет Иванишвили рядом полномочий и формализует концентрацию власти в руках одного человека; Однако устав не предусматривает никакого механизма ответственности для основателя партии.

В документе говорится, что «съезд партии может избрать почетным председателем партии человека, внесшего особый вклад в развитие страны и партии». Кроме того, почетный председатель также является «главным политическим советником партии».

Адаптированный таким образом статус «почетного председателя» выходит за рамки его символического значения; Он формализует ощутимое влияние Иванишвили, представляя его «центром гравитации» партии, как он сам заявил в день своего возвращения в политику в третий раз. В Уставе четко указано, что одна из ее основных функций – выдвижение кандидата на пост премьер-министра государства, который затем должен быть одобрен Политическим советом. Учитывая, что основатель «Грузинской мечты» обладает высокой степенью легитимности в партии, шансов, что Политсовет когда-либо осмелится отклонить кандидатуру, выдвинутую Иванишвили, практически нет.

Согласно обновленному уставу, в Политсовет партии, который утверждает кандидатуру премьер-министра, входит «почетный председатель», т.е. сам Бидзина Иванишвили, председатель Ираклий Кобахидзе и еще 15 членов партии, утвержденных советом. Кроме того, по требованию почетного председателя партии, председателя партии или не менее 1/3 состава Политсовета может быть созвано заседание Политсовета. Почетный председатель также уполномочен созвать внеочередной съезд партии.

