Саломе Зурабишвили сожалеет, что ей «не была предоставлена возможность» встретиться с Пашиняном

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 26 января выразила сожаление по поводу того, что ей не была предоставлена возможность встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время его визита в Грузию.

В своем посте в Facebook президент Грузии написала: «президент Грузии приветствует визит премьер-министра Республики Армения в страну, но жаль, что президенту не предоставляется​​возможность встретиться и должным образом принять лидеров дружественных стран в рамках их визитов в Грузию».

«Также печально и примечательно, что соответствующие ведомства не информируют президента о запланированных в стране визитах, встречах и мероприятиях высокого уровня», – добавил он.

Премьер-министр Пашинян прибыл в Грузию 26 января. В администрации правительства Грузии под руководством премьер-министров Армении и Грузии состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Республикой Армения. В рамках визита стороны подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Грузией и Республикой Армения.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)