Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с визитом в Грузии

Армянская делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном прибыла в Грузию 26 января. В рамках визита Пашинян встретился со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. В Администрации правительства Грузии под руководством премьер-министров двух стран состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Республикой Армения, после чего Гарибашвили и Пашинян сделали совместные заявления для СМИ.

Заседание Межправительственной комиссии

В Администрации правительства Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Республикой Армения. На встрече обсуждались вопросы экономического сотрудничества между двумя странами; говорили о потенциале сотрудничества между странами в направлении экономических связей и торговли, а также транспорта, энергетики, туризма, культуры и образования.

Говоря о важности двусторонних экономических отношений, премьер-министр Гарибашвили заявил, что Армения является одним из важнейших торговых партнеров Грузии и последние несколько лет входит в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии. По его словам, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству является важной платформой для укрепления экономических, торговых, транспортных и культурных связей между Грузией и Арменией.

На заседании также шла речь о важности мира и стабильности в регионе. Гарибашвили отметил, что Грузия продолжает свои усилия по содействию мирному процессу и готова продолжать свое участие в этом направлении в будущем.

По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Грузией и Республикой Армения. Также подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения; Также подписано Соглашение об улучшении условий работы дипломатических представительств и консульских учреждений двух стран. Документы подписали члены кабинетов министров Армении и Грузии.

Совместная пресс-конференция

Премьер-министры Грузии и Армении провели совместную пресс-конференцию, на которой рассмотрели вопросы, обсуждавшиеся на заседании комиссии. Разговор коснулся двустороннего экономического сотрудничества, процесса достижения мира и стабильности в регионе с ожидаемым мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном, а также дальнейших перспектив сотрудничества между странами.

Премьер-министры также обсудили будущие инфраструктурные проекты, которые окажут существенное влияние на регион, в том числе проект Черноморского подводного кабеля и проект Республики Армения «Перекресток мира». Кроме того, премьер-министр Пашинян поздравил Грузию с получением статуса страны-кандидата в члены ЕС.

Премьер-министр Армении заявил на пресс-конференции: «в ходе переговоров с господином Гарибашвили мы также решили поручить ведомствам предпринять эффективные шаги для решения вопроса делимитации армяно-грузинской границы».

