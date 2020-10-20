США предъявили обвинения офицерам российского ГРУ в кибератаке на Грузию

Министерство юстиции США заявило 19 октября, что суд Питтсбурга 15 октября предъявил обвинения шести офицерам российской военной разведки (ГРУ), которые участвовали в различных кибератаках по всему миру. К ним относятся также кибератака на веб-сайты правительства и частных компаний в Грузии, а также атака во время выборы во Франции в 2017 году, на правительство и другие важные объекты инфраструктуры Украины, зимние Олимпийские игры 2018 года и на органы власти Великобритании, которые расследовали дело об отравлении Сергея Скрипаля.

По данным Министерства юстиции США, один из российских хакеров в 2019 году провел техническую разведку на сайте Парламента Грузии и попытался незаконно поникнуть в сеть. Мишенью ГРУ также стали американские бизнес-компании и важная инфраструктура, что привело к убыткам в размере 1 миллиард долларов США.

«Ни одна страна не использовала свои кибервозможности в качестве оружия так злонамеренно или безответственно, как это сделала Россия, что привело к беспрецедентному ущербу, и это только потому, чтобы она смогла получить небольшое тактическое преимущество и удовлетворить свои злые намерения», — заявил заместитель генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Демерс, добавив, что Министерство юстиции США обвинило офицеров ГРУ в проведении наиболее деструктивных кибератак.

Госдепартамент США также опубликовал заявление госсекретаря Майка Помпео, в котором он осудил «безответственное поведение» России и заявил, что ее кибердеятельность является пренебрежением общественной безопасности и международной стабильности. Он призвал страны, которые хотят большей стабильности в киберпространстве, присоединиться к Соединенным Штатам и помочь в привлечении к ответственности офицеров.

We are grateful for the support of our US partners 4 their efforts 2 bring to justice those responsible for t/reckless cyber attacks in 🇬🇪 &elsewhere. Grateful 4 the contributions by 🇺🇸 &our allies to strengthen 🇬🇪’s cyber defense capabilities& resilience @StateDept @usingeo — David Zalkaliani (@DZalkaliani) October 20, 2020

20 октября Министерство иностранных дел Грузии выступило с заявлением, в котором приветствовало «предпринятые нашими американскими партнерами усилия по привлечению к ответственности виновных в этих наглых атаках». В министерстве отметили, что «правительство Грузии признательно за вклад, внесенный Соединенными Штатами, друзьями и партнерами в укрепление кибербезопасности страны».

«Совместные усилия международного сообщества жизненно важны для устранения угроз, которые Россия использует для ослабления суверенитета и территориальной целостности Грузии, стабильности страны, ее институтов и демократического развития», — говорится в заявлении.

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