МВД и Грузинская мечта сообщают о кибератаке

Министерство внутренних дел и правящая партия Грузинская мечта заявили в опубликованных 23 февраля отдельных заявлениях, что на их компьютерную инфраструктуру была осуществлена кибератака. Эти заявления последовали за задержанием лидера оппозиционной партии Единое национальное движение Ники Мелия.

В правящей партии заявили, что «в свете текущих событий нетрудно догадаться, откуда может исходить этот преступный акт».

По информации МВД, ведомство предотвратило кибератаку на компьютерную инфраструктуру министерства, осуществленную из «разных стран». «Расследование ведется по статьям 285 и 286 Уголовного кодекса Грузии по факту незаконного использования и посягательства на компьютерные данные или компьютерной системы», – добавил он.

