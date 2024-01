Коалиция за достоверность информации призывает власть «прекратить нападения на гражданские организации»

Коалиция за достоверность информации 24 января опубликовала заявление, в котором осуждает «целенаправленную атаку на гражданские организации» со стороны властей Грузии. В частности, организация напоминает о недавних заявлениях высокодолжностных политических деятелей, которые «направлены на дискредитацию организаций, которые борются с дезинформацией и работают над вопросами выборов и прав человека» и подчеркивает, что, учитывая, что в этом году в стране запланированы выборы, «такие кампании и использование важных вопросов для политических манипуляций несут особую угрозу».

В заявлении подчеркивается специальный брифинг, проведенный председателем Парламента Шалвой Папуашвили 20 января, на котором он «напал» на Беку Миндиашвили, главу Центра толерантности при Аппарате народного защитника, а также сделал «дискредитирующее заявление» против «Лаборатории изучения советского прошлого» (СовЛаб) и «Гражданской идеи».

«Инструментализация религиозной тематики и истории, дезинформация, объявление правозащитников и представителей гражданских организаций врагами государства, религии и Церкви — такая практика характерна для недемократических государств, она еще больше повышает степень поляризации в обществе и содержит риски противостояния между людьми на религиозной почве», – говорится в заявлении организации.

Она выражает обеспокоенность тем, что «власть намеренно пытается сделать религиозные организации активной частью политического процесса, что наносит ущерб политической нейтральности и независимости самих религиозных организаций».

В заявлении говорится, что, как и гражданские организации, международные донорские организации также подвергаются скоординированной атаке. Например, упоминается Агентство международного развития США (USAID), которое Папуашвили раскритиковал на своем брифинге. «На фоне того, как в Грузии при финансовой помощи американского правительства и других западных государственных и частных фондов были восстановлены и сохранены многочисленные культовые здания и памятники культурного наследия, подобные атаки носят неконструктивный характер и усиливают кремлевский пропагандистский нарратив, который изображает западную цивилизацию как врага грузинской идентичности», – говорят в коалиции.

Коалиция заявляет, что несмотря на отказ принять законопроекты по т.н. «российскому закону», «власть продолжает попытки дискредитировать организации гражданского общества и ограничить их финансовую устойчивость, что направлено на ослабление института гражданского общества в стране».

В заявлении отмечается, что, согласно отчету, опубликованному социальной сетью Meta в мае 2023 года, страницы/аккаунты/группы были удалены из Facebook и Instagram за скоординированное неаутентичное поведение, которые проводили проправительственную кампанию, в том числе связанную с законопроект об «иностранных агентах», и которые «были связаны с Департаментом стратегических коммуникаций Администрации правительства».

Коалиция подчеркивает, что «существование сильного института гражданского общества важно для демократического развития страны» и что в шагах, определенных для Грузии в коммуникации Еврокомиссии о политике расширения до 2023 года, особое внимание уделяется сотрудничеству с гражданскими организациями и их вовлеченности.

Коалиция призывает «политические власти Грузии прекратить нападения на гражданские организации и международных партнеров страны, и приложить усилия для реализации рекомендаций, необходимых для процесса европейской интеграции».

Заявление Института изучения демократии

Институт изучения демократии также отреагировал на нападки правящей партии на организации гражданского общества и призвал власть «прекратить целенаправленную кампанию ненависти, предпринять шаги для установления партнерства и деловой коммуникации с ними, а также отказаться от инструментализации поляризации в предвыборной кампании».

По заявлению организации, власть «пытается провести негативную антизападную избирательную кампанию» и вместо того, чтобы предложить обществу позитивную повестку дня перед парламентскими выборами 2024 года, она пытается сплотить собственных избирателей ложной риторикой борьбы против «врагов» страны.

В Институте изучения демократии отмечают, что очевидно, что очередная волна атак властей на общественные организации является частью предвыборной политической пропаганды. «Власть использовала подобную информационную атаку еще перед парламентскими выборами 2020 года. Весной 2023 года «Грузинская мечта» безуспешно пыталась путем принятия российского закона заклеймить все общественные организации, получающие международное финансирование, как иностранных агентов», – говорится в заявлении организации.

«Враждебная риторика в отношении общественных организаций противоречит как конституционным ценностям демократического государства, так и требованиям Евросоюза предпринять шаги для прекращения поляризации», – подчеркивается в заявлении.

